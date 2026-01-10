Brooklyn Peltz-Beckham macht Nicola eine Liebeserklärung

Brooklyn Beckham (26) konzentriert sich auf das Positive. Inmitten des Streits mit dem Rest der Beckhams feiert der Promi-Spross nun den Geburtstag seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham. Zu diesem Anlass teilte er eine Reihe von Fotos der 31-Jährigen auf Instagram und schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag, wunderschönes Mädchen. Ich liebe dich von ganzem Herzen und bin der glücklichste Mann, dich meine Frau nennen zu dürfen. Du bist die lustigste und fleißigste Person, die ich kenne." Der Hobbykoch freue sich, gemeinsam mit seiner Liebsten "jung zu bleiben".

Die romantische Hommage kommt, während die Fehde in Brooklyns berühmter Familie weiter brodelt. Auch über die Feiertage scheint keine Harmonie zwischen Nicola und Brooklyn sowie David (50) und Victoria Beckham (51) eingekehrt zu sein. Im Gegenteil: Anfang Januar berichtete Mirror, dass es nun keine direkte Kommunikation mehr zwischen den Fronten gebe. Stattdessen bestehe der 26-Jährige darauf, dass alle Gespräche über seine Anwälte laufen.

Schon seit Monaten wurde die Familie nicht mehr vereint gesehen. Brooklyn fehlte bei wichtigen Terminen wie dem Ritterschlag und dem 50. Geburtstag seines Vaters. Grund für die Auseinandersetzung soll ein Streit zwischen Nicola (31) und seinen Eltern sein. Laut Daily Mail habe ihr Ehemann deshalb klare Bedingungen für eine Versöhnung aufgestellt. "Es gibt einen offensichtlichen ersten Schritt, nämlich ein öffentliches Eingeständnis dessen, was sie getan haben, und eine Entschuldigung. Es darf keine rein symbolische Geste sein. Ohne dies besteht keine realistische Chance auf eine Versöhnung", verriet eine Quelle.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

