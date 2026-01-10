Ashley Tisdale teilt Kraftbotschaft inmitten von Mütterdrama

Ashley Tisdale (40) geriet in den vergangenen Tagen wegen eines Zoffs mit ihrer Müttergruppe in die Schlagzeilen. Nun meldet sie sich mit einer stillen, aber deutlichen Botschaft aus der Wüste. In einem neuen Clip auf Instagram zeigt die Schauspielerin fließende Yoga-Posen vor einer beeindruckenden Kulisse. Zu dem Video schreibt sie: "Finde deine innere Stärke." Dabei verlinkt sie ihre eigene Beautymarke und weist auf den 1. Februar 2026 hin. Offenbar nutzt die High School Musical-Bekanntheit die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für ein wenig Eigenwerbung.

Während die Aufnahmen meditativ wirken, brodelt online weiter das Drama um die Müttergruppe, das Ashley mit einem Essay für The Cut ins Rollen gebracht hatte. In dem Text hatte sie ihre früheren Freunde als "toxisch" beschrieben. Sie offenbarte, dass sie sich ausgeschlossen und "nicht cool genug" gefühlt habe. Namen nannte sie nicht, doch zu dem Kreis sollen laut Berichten Stars wie Hilary Duff (38), Meghan Trainor (32) und Mandy Moore (41) gezählt haben.

Bei den ehemaligen Mitgliedern der Gruppe scheint ihre öffentliche Anprangerung nicht allzu gut anzukommen. Matthew Koma (38), der Ehemann von Hilary, stichelte im Netz gegen ihre Worte. Er stellte ihr Magazin-Cover haargenau nach und schrieb dazu die Überschrift: "Wenn man die selbstverliebteste, taktloseste Person auf Erden ist, neigen andere Mütter dazu, ihre Aufmerksamkeit auf ihre eigentlichen Kleinkinder zu richten." Im Netz überschlagen sich seitdem die Diskussionen über den Konflikt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Christopher French und Ashley Tisdale mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma, Liebespaar