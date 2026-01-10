Nadine Mirada heizt Liebesgerüchte mit Apache 207 weiter an

Nadine Mirada sorgt jetzt für Gesprächsstoff, nachdem sie kürzlich beim Konzert von Deutschrap-Star Apache 207 (28), mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman, in der Wiener Stadthalle gesichtet wurde. Das international erfolgreiche Model feierte dort laut Oe24 im VIP-Bereich gemeinsam mit ihrer Freundin Vanessa Küstner und deren Sohn Tiamo, bevor es hinter der Bühne noch zu einem besonderen Moment kam: Tiamo durfte mit dem Sänger ein gemeinsames Foto machen. Bereits im Sommer 2025 gab es Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen dem Musiker und der Österreicherin, als Nadine in einem seiner Musikvideos zu sehen war.

Die Liebesspekulationen um Apache 207 und das internationale Model reißen seither nicht ab. Ein Dinner im Wiener Edelrestaurant "Fabios" vor einigen Monaten, wo die beiden zusammen gesehen wurden, befeuerte die Spekulationen zusätzlich. Ein Insider plauderte gegenüber Style Up Your Life! aus: "Sie wirkten sehr vertraut. Nadine lachte viel, er wirkte locker. Es war eine sehr angenehme, entspannte Atmosphäre zwischen den beiden." Bisher haben weder Nadine noch der Rapper öffentlich Stellung zu den Vermutungen genommen – beide sind dafür bekannt, ihr Privatleben nicht mit der Öffentlichkeit zu teilen.

In seiner Amazon-Prime-Dokumentation "Apache bleibt gleich" gab der "Komet"-Interpret vergangenes Jahr jedoch preis, was für ihn in Sachen Liebe gar nicht geht. "Ich habe mir jetzt aber gedacht, wir kaufen uns einen Hund und machen drei Kinder und ziehen in ein Haus mit einem kleinen Garten." Wer so etwas schon nach wenigen Treffen plane, sei bei ihm an der falschen Adresse, wie Apache 207 klarstellte: "Auf sowas habe ich keinen Bock." Auch sonst machte der Musiker deutlich, worauf er bei einer Partnerin Wert legt. "Wenn ich jemanden kennenlerne, dann will ich jemanden, der auf eigenen Beinen steht", sagte er damals.

Anzeige Anzeige

Instagram / nadinemirada, Instagram / apache Collage: Model Nadine Mirada und Rapper Apache 207

Anzeige Anzeige

Imago Nadine Mirada beim 74. Filmfestival von Cannes, Juli 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / apache Apache 207, Rapper