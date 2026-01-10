Scooter Braun genervt von Sydney Sweeneys DMs von Sportlern

Sydney Sweeney (28) sorgt nicht nur auf der Leinwand für Aufmerksamkeit – auch in ihren sozialen Medien ist mächtig was los. Wie mehrere Insider berichten, rutschen Profi-Sportler der Schauspielerin immer wieder in die Direktnachrichten. Ihr Freund Scooter Braun (44) soll das seit Wochen nerven und die ständigen Annäherungsversuche als "extrem respektlos" empfinden. Laut The Sun ignoriert Sydney die Nachrichten und blockiert die Absender konsequent. Die beiden wurden zuletzt im Herbst mehrmals zusammen in Los Angeles und New York gesehen. Doch hinter den Kulissen kracht es offenbar schon länger – und das nicht nur wegen der DMs.

Gegenüber Page Six heißt es, dass in der Beziehung weitere Reibungspunkte schwelen. So soll sich Scooter im November "respektlos behandelt" gefühlt haben, nachdem Sydney sich in Los Angeles mit ihrem Ex-Verlobten Jonathan Davino getroffen hatte. Zudem prallen unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander: Während die "Euphoria"-Darstellerin Wert auf Zeit für sich legt – Reisen allein, Abende mit Freundinnen, bewusstes Abschalten – bevorzugt der Musikmanager Nähe und gemeinsame Routinen. "Sydney war immer sehr unabhängig", zitiert das Blatt eine Quelle. Beide Seiten ließen Anfragen der US-Medien für Stellungnahmen zunächst unbeantwortet. Die Lovestory der zwei hatte im Sommer 2025 begonnen, nachdem sie sich auf der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (56) in Venedig kennengelernt hatten.

Privat zeigten sich Sydney und Scooter zuletzt durchaus verliebt: Ein gemeinsames Labor-Day-Wochenende am Lake Tahoe, ein Hand-in-Hand-Auftritt bei einem Halloween-Event mit Sydneys Eltern in Los Angeles und ein heißer Kussmoment im Central Park in New York sorgten für Schlagzeilen, wie Page Six dokumentierte. Zuvor war Sydney fast sieben Jahre mit Jonathan zusammen, die Verlobung löste das Ex-Paar im März 2025. Scooter war sieben Jahre mit Yael Cohen verheiratet. Freunde des Managers schwärmten im Herbst gegenüber Page Six, er möge die Schauspielerin "wirklich, wirklich", und klangen überrascht, wie ernst es ihm sei.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sydney Sweeney und Scooter Braun

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "The Housemaid"

Anzeige Anzeige

Getty Images Scooter Braun, ehemaliger Musikmanager