Nach Mütter-Drama: Ashley Tisdale ganz allein unterwegs

Ashley Tisdale (40) wurde erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesehen, nachdem sie sich spektakulär von ihrer prominenten Mütter-Clique distanziert hatte. Die ehemalige Disney-Darstellerin wurde beim Erledigen von Besorgungen in Malibu fotografiert, so TMZ. Zu der besagten Gruppe, von der sich Ashley in einem kontroversen Essay für "The Cut" lossagte, sollen hochkarätige Stars wie Hilary Duff (38), Meghan Trainor (32) und Mandy Moore (41) gehört haben – allesamt erfolgreiche Entertainerinnen und Mütter. Die Bilder aus Malibu zeigen nun eine Frau, die ihre drastische Entscheidung konsequent umsetzt: keine gemeinsamen Aktivitäten mehr, keine Gruppenausflüge, keine Hollywood-Mütter-Solidarität.

In ihrem Essay beschrieb Ashley, wie sie sich zunächst "glücklich" fühlte, endlich ein unterstützendes Netzwerk gefunden zu haben, sich aber schnell wie "zurück in der High School" versetzt sah. Die regelmäßigen Treffen und gemeinsamen Aktivitäten wurden zum Problem, als sie bemerkte, dass sie von bestimmten Events ausgeschlossen wurde. "Wenn eine Müttergruppe dich ständig verletzt, auslaugt oder ausschließt, ist es nicht deine Gruppe", erklärte sie.

Die Reaktionen auf Ashleys Enthüllungen fielen teilweise heftig aus. Besonders scharf reagierte Matthew Koma, Hilarys Ehemann, der auf Instagram einen satirischen Post veröffentlichte. Er bearbeitete ein Foto mit einer fiktiven Schlagzeile: "Wenn du die selbstverliebteste, unsensibelste Person auf der Welt bist, neigen andere Mütter dazu, ihre Aufmerksamkeit auf ihre eigenen Kleinkinder zu richten." Meghan reagierte hingegen mit Humor und postete ein TikTok-Video mit dem Text "Ich, wenn ich von dem offensichtlichen Drama in der Mütter-Gruppe erfahre", während sie dabei ihre neue Single "Still Don't Care" bewarb.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Christopher French und Ashley Tisdale mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Neilson Barnard/Getty Images, JC Olivera/Getty Images Hilary Duff, Matthew Koma und Ashley Tisdale