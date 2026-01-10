"Vertuschung": Epstein-Bruder fordert neue Mordermittlung

Jeffrey Epsteins (†66) Bruder Mark erhebt erneut schwere Vorwürfe: In einem TV-Interview mit dem US-Sender News Nation Now am Freitag, 9. Januar, erklärte Mark, er sei überzeugt, dass der verurteilte Sexualstraftäter im Gefängnis ermordet wurde und nicht, wie offiziell festgestellt, Suizid begangen habe. Jeffrey war am 10. August 2019 in seiner Zelle im Metropolitan Correctional Center in New York tot aufgefunden worden. Offiziell hieß es "Suizid durch Erhängen". Mark, der den Leichnam damals selbst identifizierte, kündigt nun an, im Februar würden "weitere Obduktionsfakten" veröffentlicht, die seine Mordvorwürfe belegen sollen. Er spricht von einer "Vertuschung" und will wissen, wer seinen Bruder getötet hat – und für wen.

Schon kurz nach Jeffreys Tod hatte Mark den ehemaligen New Yorker Chefpathologen Michael Baden beauftragt, der nach eigener Darstellung zu dem Schluss gekommen sei, die Spuren sprächen eher für ein Tötungsdelikt als für Suizid. Dennoch erklärten FBI und US-Justizministerium 2023 in einem Bericht, es gebe keine glaubwürdigen Hinweise auf Fremdverschulden. Mark akzeptiert das nicht. Er betont, die Verletzungen am Körper hätten "nicht zu der Art gepasst, wie er hängend gefunden wurde". In seinen Augen sei klar, dass Jeffrey ermordet worden sei. Gegenüber dem Sender CNN behauptete Mark außerdem, der damalige US-Präsident Donald Trump (79) habe die Veröffentlichung der sogenannten Epstein-Akten absichtlich verzögert und sie inhaltlich manipuliert.

Auch um das Umfeld des verstorbenen Unternehmers reißen die Diskussionen nicht ab. Jeffreys langjährige Vertraute Ghislaine Maxwell (64) hatte laut People im August 2025 in einem Interview erklärt, sie habe einen Mord zwar "natürlich" für möglich gehalten, sehe dafür aber keinen klaren Anlass und glaube nicht an ein "Killerkommando". Sollte es eine Tötung gewesen sein, vermute sie dahinter eher eine interne Gefängnisangelegenheit. Mark weist diese Darstellung im Gespräch mit News Nation Now scharf zurück: Er hält Ghislaine für unglaubwürdig, da sie Jeffreys Leiche nie gesehen und vor seinem Tod nicht mehr mit ihm gesprochen habe.

IMAGO / ZUMA Press Wire Jeffrey Epstein

ActionPress/Uma Sanghvi/The Palm Beach Post/ZUMApress.com Jeffrey Epstein im Juni 2008

Imago Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein in New York