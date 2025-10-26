So bekommt Bachelor Martin Dating und Kinder unter einen Hut

Martin Braun, bekannt aus der beliebten Show "Der Bachelor", hat im Interview mit Promiflash offen über die Herausforderungen gesprochen, die das Dating als Vater zweier Kinder mit sich bringt. Der Reality-TV-Star erklärte, dass die Verantwortung und der Zeitdruck, die mit der Elternschaft einhergehen, das Liebesleben beeinflussen. "Man ist zeitlich eingeschränkter", so Martin, der dennoch optimistisch bleibt: "Dating mit Kindern ist nicht mehr dasselbe wie früher – aber es geht."

Im Gespräch lobte Martin auch die gute Zusammenarbeit mit seiner früheren Partnerin. Die beiden seien ein gut eingespieltes Team, was die Betreuung der Kinder betrifft: "Ich habe das Glück, dass ich mit meiner Ex-Frau ein sehr tolles Verhältnis habe." Wenn einer von beiden Termine hat, könne der andere immer einspringen, was die Organisation des Alltags erleichtert. Gerade für getrennt lebende Eltern oder Alleinerziehende sei dies laut Martin ein entscheidender Faktor, um das Leben trotz der Herausforderungen weiterhin genießen zu können.

Die offene Art, mit der Martin über Familie und Partnerschaft spricht, dürfte viele Fans ansprechen. Der Ex-Bachelor hat schon während seiner Zeit in der TV-Show durch seine ehrliche und bodenständige Art gepunktet. Auch abseits der Kameras zeigt er sich als engagierter Vater, der großen Wert auf das Wohlergehen seiner Kinder legt. Über sein eigenes Liebesleben verriet Martin zuletzt wenig, offenbar möchte er sich davon nicht unter Druck setzen lassen. Seine Priorität bleibt, wie er selbst sagte, die Verantwortung für seine Kinder – und das mit vollem Herzen.

Martin Braun bei "Die Bachelors" 2025

"Die Bachelors"-Martin, TV-Bekanntheit

Martin Braun, "Die Bachelors" 2025