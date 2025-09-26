Chappell Roan lacht sich für eigenes Bühnenoutfit aus

Chappell Roan (27) sorgte bei ihrem Konzert im Forest Hills Stadium in New York nicht nur musikalisch für Aufsehen, sondern auch mit ihrem Outfit. Die Sängerin, die für ihre freizügigen und auffälligen Looks bekannt ist, trug ein rotes Korsett in Kombination mit einem knappen Tanga. Ein humorvoller Moment entstand, als sie ihren Auftritt auf der großen Leinwand sah und plötzlich bemerkte, dass ihr Outfit doch gewagter war, als sie dachte. "Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass mein Hintern nur von einem Tanga abgebildet wird", scherzte Chappell ins Mikrofon.

Der Moment, der von Fans auf TikTok geteilt wurde, ging viral und brachte Chappell tausende positive Reaktionen ein. Mit Kommentaren wie "Ich bin vor Lachen gestorben" oder "Du siehst atemberaubend aus und bist so witzig" feierten zahlreiche Zuschauer nicht nur ihre humorvolle Art, sondern auch das Selbstbewusstsein der Sängerin. In ihrer typischen lockeren Weise setzte Chappell den Abend ohne größere Unterbrechung fort und bewies einmal mehr, warum sie zu den spannendsten neuen Künstlerinnen der Musikszene gehört. Neben den Lachern gab es auch viel Lob für ihr Outfit, das von ihren Fans als mutig und stilvoll beschrieben wurde.

Die Sängerin aus Missouri hat in den letzten Jahren einen beeindruckenden Aufstieg hingelegt. Mit ihrem Debütalbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess" und der Hitsingle "Pink Pony Club" etablierte sie ihren einzigartigen Stil und gewann sogar einen Grammy als beste Newcomerin. Doch Chappell hat keinen Stress, diesen Erfolg sofort mit einem neuen Album zu toppen. Sie betonte in der Vergangenheit, dass sie sich die nötige Zeit für ihre kreative Arbeit nehmen will, genau wie bei ihrem ersten Album, an dem sie fünf Jahre lang arbeitete.

Getty Images Chappell Roan bei einem Auftritt der "Chappell Roan: The Midwest Princess Tour" im Oktober 2024

Getty Images Chappell Roan, Sängerin

Getty Images Chappell Roan in Los Angeles im November 2024