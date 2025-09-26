Chappell Roan überrascht mit neuem brünetten Look auf Tour

Chappell Roan (27) hat ihre Fans bei ihrem Konzert im Forest Hills Stadium in New York City mit einer überraschenden Veränderung begeistert. Die Sängerin, die für ihr experimentierfreudiges Aussehen bekannt ist, zeigte sich erstmals mit brünetten Locken anstatt ihrer charakteristischen roten Haare. Das zeigen Fotos, die Page Six vorliegen. Die vier ausverkauften Shows ihrer "Visions of Damsels and Other Dangerous Things"-Tour boten die Bühne für diese dramatische Neuheit, kombiniert mit einem mittelalterlich inspirierten Set, das die Sängerin in extravaganten Outfits aus Leder und Latex erstrahlen ließ.

Die Verwandlung kommt für viele Fans unerwartet, da ihre roten Locken längst zu einem Markenzeichen geworden sind. In ihrem Musikvideo zum aktuellen Hit "The Subway" spielen ihre roten Haare sogar eine tragende Rolle: Ob auf einer Feuerleiter in New York City oder beim symbolischen Feststecken in der Tür eines Taxis, ihre markante Haarfarbe war bisher untrennbar mit ihrem Image verknüpft. Doch jetzt läutet die aus Missouri stammende Künstlerin mit ihrer neuen Haarfarbe eine mutige Veränderung ein, die den Beginn einer kreativen Neuausrichtung andeuten könnte.

Bereits zuvor hatte Chappell bewiesen, dass sie ihre Bühnenoutfits selbst nicht immer ganz ernst nimmt. Auf ihrem Konzert im Forest Hills Stadium in New York begeisterte sie ebenfalls mit ihrem Aufzug: Sie trug ein rotes Korsett in Kombination mit einem knappen Tanga. Als sie während der Show auf die Leinwand blickte, fiel ihr auf, dass ihre Kleidung wohl doch etwas freizügiger war als ursprünglich gedacht. "Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass mein Unterteil nur ein String ist. Ich schaue auf den Bildschirm und sehe meinen Hintern", witzelte sie laut HuffPost humorvoll.

Getty Images Chappell Roan, Sängerin

