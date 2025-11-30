Die Reality-Lady will Riccardo Simonetti im Dschungel sehen

Anfang nächsten Jahres findet wie immer das alljährliche Dschungelcamp statt. Riccardo Simonetti (32) würde an dem Format nicht gerne selber teilnehmen. "Ich glaube, ich wäre darin nicht so gut aufgehoben", erklärt er beim Bambi 2025 im Interview mit Promiflash. Der Unternehmer macht es sich stattdessen lieber zu Hause gemütlich und schaut den Teilnehmern aus der Ferne zu. Am liebsten würde er Djamila Rowe (58) noch mal bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sehen.

Die Kosmetikerin war 2023 bereits Dschungelcamp-Kandidatin – und damals konnte sie den Moderator mit ihrer Performance und ihrem Durchhaltevermögen wohl richtig überzeugen: "Ich fände es schön, wenn Djamila Rowe wieder dabei ist. Die fand ich mega im Dschungelcamp. Die würde ich da gerne wiedersehen." Ob die ehemalige Dschungelkönigin die Krone ein zweites Mal mit nach Hause nehmen würde?

Diese Frage bleibt wohl vorerst offen – denn wie es scheint, gehört Djamila nicht zu den Teilnehmern vom Dschungelcamp 2026. Zwar sind die Kandidaten von RTL noch nicht offiziell bestätigt worden, doch will Bild bereits wissen, wer das nächste Mal in Down Under dabei ist. So sollen unter anderem Gil Ofarim (43), Simone Ballack (49), Nicole Belstler-Boettcher (62), Hardy Krüger jr. (57) und Mirja du Mont (49) dabei sein. Und auch von Hubert Fella (57), Stephen Dürr (51) und den weiteren Trash-TV-Erfahrenen Umut Tekin (28), Samira Yavuz (31), Ariel, Patrick Romer (30) und Eva Benetatou (33) ist die Rede.

Anzeige Anzeige

Getty Images Riccardo Simonetti bei der Bambi-Verleihung in München, November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Djamila Rowe auf der Erotikmesse Venus 2025 in Berlin

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Dschungelkönigin Djamila Rowe

Anzeige