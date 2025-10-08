Leighton Meesters geheime Pop-Songs sind plötzlich online

Leighton Meester (39) hat ihre Fans überrascht, als zwei Songs aus ihrem unveröffentlichten Pop-Album von 2009 plötzlich auf Musik-Streaming-Plattformen erschienen. Die Tracks "Body Control" und "Your Lies Are the Truth/ Almost Perfect" wurden im August online gestellt, doch die Schauspielerin und Sängerin hatte davon keine Kenntnis. "Ich wusste gar nichts davon", erklärte sie im Gespräch mit dem Magazin People. "Aber manchmal läuft einfach ein Vertrag aus und wird dann auf manchen Streaming-Plattformen erneuert – so taucht sowas plötzlich wieder auf." Leighton, die durch ihre Rolle als Blair Waldorf in der Serie Gossip Girl berühmt wurde, fügte hinzu: "Ich war mit anderen Sachen beschäftigt und habe nicht wirklich darauf geachtet."

Die Songs stammen aus einer Phase, in der Leighton sich intensiv mit ihrer Popmusik-Karriere auseinandersetzte. Mit früheren Hits wie "Good Girls Go Bad" und Kollaborationen mit Künstlern wie Robin Thicke (48) machte sie sich auch in der Musikszene einen Namen, bevor sie sich später dem Folk-Genre zuwandte und ihr Album "Heartstrings" veröffentlichte. In einem früheren Interview mit Bustle offenbarte sie, warum sie die Popmusik damals hinter sich ließ: "Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich diese Songs nicht besonders gut gesungen habe." Trotz dieser Erfahrungen freut sich die zweifache Mutter, dass die Lieder nun verfügbar sind. "Es ist schön zu wissen, dass die Fans die Songs nun hören können", so Leighton.

Privat und beruflich hat Leighton in den letzten Jahren viel erlebt. Neben ihrer jüngsten Rolle in der Serie "Good Cop/Bad Cop" wird sie bald in der zweiten Staffel von "Nobody Wants This" gemeinsam mit ihrem Ehemann Adam Brody (45) zu sehen sein. Über ihre musikalische Zukunft bleibt sie jedoch optimistisch: "Ich genieße es, Musik zu machen, und hoffe, dass ich bald mehr davon tun kann", verriet sie. Bis dahin dürfen sich Fans nicht nur auf weitere Schauspielprojekte freuen, sondern auch auf die unverhoffte Rückkehr ihres musikalischen Talents.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leighton Meester bei den SAG Awards, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Leighton Meester, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester, Schauspieler