Überraschend: So verbringt Roland Kaiser seine Tour-Auszeit

Roland Kaiser (73) gönnt sich nach einem ereignisreichen Jahr eine wohlverdiente Auszeit. Der Schlagerstar, der mit seinem Album "Marathon" und einer groß angelegten Tournee Millionen begeisterte, verbringt seinen aktuellen Urlaub auf einer Flusskreuzfahrt entlang der Donau. Im Gespräch mit der ARD-"Schlagerhitparade" verriet der Sänger, dass diese Reise bis zum Schwarzen Meer führt. Gemeinsam mit seiner Frau Silvia genießt er diese ruhige Art zu reisen, bei der sie an zahlreichen kulturell interessanten Orten anlegen. "Es ist wunderschön", schwärmte Roland. Solche Kreuzfahrten gehören zu den großen Leidenschaften des Künstlerpaares.

Bereits 2024 bewies das Ehepaar Kaiser, wie sehr sie das Reisen lieben. Damals verbrachten sie 16 Wochen auf einer Weltreise, die sie über drei Kontinente führte – von Hamburg über die Karibik bis nach Australien und weiter über Asien und Afrika zurück nach Europa. Höhepunkt dieser Reise war für Roland ein besonderer Besuch in Kapstadt: Seine Kinder Jan und Annalena überraschten ihn dort. "Wenn die Kinder einen plötzlich auf der Weltreise überraschen", erinnerte sich der Sänger auf Facebook an diesen Moment. Die Freizeit auf Reisen gibt Roland die Möglichkeit, aufzutanken, bevor er seine energiegeladenen Bühnenauftritte wieder aufnimmt.

Denn Fans müssen nicht mehr lange auf neue Konzerte warten: Für den Sommer 2026 sind sowohl eine Open-Air-Tournee als auch die beliebten "Kaisermania"-Konzerte in Dresden geplant. Schon jetzt sind die ersten Shows ausverkauft, und unglaubliche 120.000 Tickets wurden in Rekordzeit verkauft. Roland, der kürzlich über sein mögliches Karriereende sprach, hat bereits angekündigt, dass es bald mehr Details zur "Kaisermania" geben wird. Nach den leisen, erholsamen Tagen auf der Donau wird der charismatische Sänger also wieder laut und voller Energie auf der Bühne stehen – sehr zur Freude seiner treuen Anhängerschaft.

Getty Images Roland Kaiser, Musiker

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser, September 2025