Fans empört über den ersten Namen auf der Promi-BB-Exitliste

Bereits in der zweiten Folge von Promi Big Brother müssen die Bewohner eine wichtige Entscheidung treffen: Wer steht als Erstes auf der Exitliste und ist gefährdet, die Promi-WG verlassen zu müssen? Auch wenn die meisten sich mit der Wahl schwertun, zeichnet sich schnell ein Trend ab: Die meisten wählen tatsächlich Entertainment-Queen Désirée Nick (69) – sehr zum Entsetzen der Zuschauer. Auf X macht sich unter den Fans Empörung breit. "Wenn Désirée geht, ist die Staffel am Ende. Sie muss bis zum Finale bleiben. Die Einzige, die direkt ist und Trash verstanden hat", stellt ein User klar. Ein weiterer ist sicher: "Wenn La Nick rausgeht, dann könnt ihr Promi BB direkt absetzen." Manche wollen sogar alles daran setzen, dass es am Ende nicht die Kabarettistin trifft: "Können wir bitte eine Petition starten, damit Désirée uns möglichst ewig erhalten bleibt?"

Noch steht allerdings nicht fest, wer gehen muss. Spätestens in der kommenden Folge wird sich mindestens ein Name zu Désirée auf die Exitliste gesellen. Wenn es nach den Zuschauern geht, ist die 69-Jährige aber kaum gefährdet. Immerhin unterhält kaum einer so wie sie. Alleine in dieser Episode sorgte sie mit einer Aktion in der Badewanne bei einigen für offene Münder. Als sie noch zusammen mit Harald Glööckler (60) im Luxusbereich, der "Musterwohnung", haust, präsentiert sie sich dem Designer in der Badewanne splitterfasernackt. Als i-Tüpfelchen meint sie: "Die Mutti rasiert sich schon..." Harald ist sichtlich sprachlos von dem Bild, das sich ihm bietet, bleibt aber so höflich wie möglich.

Zehn Jahre nach ihrer ersten Promi-BB-Teilnahme kehrt Désirée in das Kultformat zurück. Und dieses Comeback ließ sich der Sender Sat.1 wohl einiges kosten. Nach ihrer ersten Teilnahme erklärte die Reality-Ikone, sie werde nur für eine Million Euro noch einmal in den Promi-BB-Container ziehen. Wie dann t-online berichtete, erklärte Désirée bei einer Pressekonferenz, dass sie nun zumindest die Hälfte ihrer Vorstellung bekommen habe: "So eine Gage hat es noch nie gegeben! [...] Es ist einfach ein verdammt guter Deal." Ob das alles so stimmt, ist nicht ganz klar, denn die genaue Summe blieb unter Verschluss. Ex-"Promi Big Brother"-Teilnehmer Jochen Horst (64) ist aber überzeugt, dass Désirée nicht die Wahrheit sagte. Bei Instagram meinte er: "Bullshit. Lasst euch doch bitte nicht alle verarschen. Maximal bekommt sie 100.000. Das ist und bleibt die Schallmauer."

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Joyn Désirée Nick und Harald Glööckler bei "Promi Big Brother" 2025