Seit Untreue-Drama: Serkan Yavuz fürchtet Kontakt mit Frauen

Serkan Yavuz (32) sorgte Anfang des Jahres mit seinem Liebes-Aus für Schlagzeilen: Er gestand öffentlich, seine Frau Samira (31) betrogen zu haben. Im Frühjahr drehte er zudem The Power, wo es zwischen ihm und Emma Fernlund (24) zu einem Kuss kam. Seitdem versucht der Reality-TV-Star, sich zu bessern. Aktuell ist er bei Das große Promi-Büßen zu sehen – doch die Angst vor einem neuen Shitstorm sitzt ihm tief in den Knochen. "Diese Situation mit Emma, Vanessa und Diogo, dieses Liebesdreieck, da fiel dann ja auf einmal auch mein Name. Da hab ich denen gesagt: 'Bitte, bitte, zieht mich nirgendwo mit rein'", erklärt er in einer aktuellen Folge seines Podcasts "unREAL" und ergänzt: "Ich hab genau damit zu kämpfen."

Der ehemalige Kampf der Realitystars-Gewinner erläutert in seinem Podcast, dass ihn insbesondere die Reaktionen auf Skandale in Medien und sozialen Netzwerken sehr belastet haben: "Ich hab eh schon darauf geachtet, dass ich nicht zu nah bei jemandem bin", erklärt er. Serkan beschreibt, dass er sich bewusst zurückzieht und Gespräche mit Frauen vermeidet, um jeglichen Verdacht oder neue Vorwürfe zu verhindern: "Damit man nicht sagen kann, ich baue da eine Verbindung zu jemandem auf." Seine Strategie sei es, sich voll und ganz auf sich selbst zu konzentrieren und jeglichem uneindeutigen Verhalten keinen Raum zu lassen. Nur so könne er Ruhe bewahren und neue Skandale vermeiden.

Vor zwei Monaten sprach Serkan in seinem Podcast erstmals ausführlich über den umstrittenen Kuss mit Emma bei "The Power". Der Sommerhaus-Star stellte klar, dass die Szene für reichlich Aufregung sorgte, aber ganz anders ablief, als viele Zuschauerinnen und Zuschauer glaubten. "Ich war emotional total am Boden und außerdem betrunken, weil meine Ehe mit Samira erst kurz vorher zerbrochen war", erklärte er offen. Der Kuss sei nur wenige Sekunden lang und ohne echte Gefühle gewesen – ein einmaliger Ausrutscher durch Alkohol und einen schwachen Moment. Serkan betonte außerdem, dass er niemals jemanden verletzen wollte. "Ich war nicht ich selbst. Ich schäme mich dafür."

ActionPress / Hauter, Katrin Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer

ProSieben, Joyn Vanessa Brahimi, Emma Fernlund und Diogo Sangre in "Das große Promi-Büßen"

Joyn Serkan Yavuz bei "Das große Promi-Büßen" 2025