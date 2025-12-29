Arte ehrt Brigitte Bardot (†91) mit TV-Programmänderung

Es ist eine spontane Programmänderung, die viele Filmfans heute Abend vor den Fernseher locken dürfte: Arte wirft seinen Montagabend um und ehrt Brigitte Bardot (†91), die am 28. Dezember in ihrem Haus in Saint-Tropez im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Am heutigen 29. Dezember zeigt der Kultursender das Gerichtsdrama "Die Wahrheit" um 20.15 Uhr – und das ungekürzt, trotz seiner ursprünglichen FSK-18-Freigabe. Parallel dazu stehen in der Mediathek weitere Werke der französischen Ikone bereit, darunter "Rum-Boulevard" und der Klassiker "Die Verachtung".

Mit der Ausstrahlung von "Die Wahrheit" rückt Arte jenen Film in den Mittelpunkt, der Brigitte endgültig den Ruf einer ernstzunehmenden Charakterdarstellerin verschaffte. Unter der Regie von Henri-Georges Clouzot verkörperte sie Dominique Marceau, eine junge Frau, die sich im Gerichtssaal nicht nur wegen eines Mordvorwurfs verantworten muss, sondern auch für ihr Liebesleben und ihren Lebensstil. Der Film, der mehr als fünf Millionen Zuschauer in Frankreich und über drei Millionen Menschen in die deutschen Kinos lockte, galt damals als mutige Abrechnung mit moralischer Doppelmoral.

Brigitte Bardot hatte ursprünglich als Ballettschülerin begonnen, bevor sie als Fotomodell entdeckt wurde und Anfang der 1950er-Jahre ihre Filmkarriere startete. Mit Filmen wie "Und immer lockt das Weib" wurde sie zum Sexsymbol und zur meistfotografierten Frau ihrer Zeit, doch "Die Wahrheit" zeigte eine andere, verletzliche und kompromisslose Seite der Schauspielerin. 1973 zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück und lebte danach weitgehend abgeschirmt in Saint-Tropez, wo sie sich über Jahrzehnte vor allem dem Tierschutz widmete.

Brigitte Bardot, Schauspielerin

Getty Images Brigitte Bardot beim Besuch eines Tierheims in Nizza im Jahr 2005

Getty Images Brigitte Bardot, französische Filmikone

