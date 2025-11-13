Darum will Sami Sheen jedes einzelne Tattoo entfernen lassen

Sami Sheen (21) hat auf TikTok eine komplette "Tattoo-Tour" veröffentlicht – und damit zugleich angekündigt, dass sie "jedes einzelne" ihrer Tattoos entfernen lassen will. In dem Clip, den sie am Dienstag aus ihrem Wohnzimmer postete, erklärt die Tochter von Charlie Sheen (60) und Denise Richards (54), warum sie den Schritt geht, und zeigt Motiv für Motiv auf Armen, Rücken und Knöcheln. "Der Grund, warum ich nie eine Tattoo-Tour gemacht habe, ist, dass ich extrem unsicher wegen all meiner Tattoos bin", gibt Sami zu. Viele seien entstanden, "bevor irgendein Teil meines Gehirns entwickelt war". Ihren ersten Stich bekam sie mit 16 – nun sollen die meisten Motive weg, die Prozedur könnte laut ihrer Einschätzung bis zu zwei Jahre dauern.

Die Influencerin führt ihre Fans durch eine lange Liste: ein Schmetterling, der Dominosteine umstößt, als Anspielung auf den "Butterfly Effect", ein kleiner Bär mit Blume, ein Regenbogen und eine Discokugel auf dem Arm. Ihr "am wenigsten liebstes" Motiv nennt sie einen Engel, der einen Joint raucht und ein schiefes Weinglas hält. "Frag nicht, okay? Das ist das schlimmste Tattoo, das ich habe. Ich trage absichtlich weite Shirts, um es zu verdecken", sagt sie in dem Video. Daneben zeigt sie eine kleine Kuh mit Herz auf der Stirn und zwei Zitate. Einige kleine Motive, darunter eine Rose, 11:11 und ein Marienkäfer, stammen von einer Cousine, die an ihr das Tätowieren übte. Auf dem Rücken trägt Sami große Schmetterlingsflügel, gestochen "am Tag nach meinem 18. Geburtstag" – vielleicht die einzige Ausnahme, weil die Entfernung zu schmerzhaft wäre. Besonders gerne mag sie zwei fein gezeichnete Feen, doch die sichtbaren Tattoos stören sie im Alltag. Am Knöchel erinnert zudem ein Porträt an ihren Hund Sugar.

Die Entscheidung, ihre Tätowierungen zu entfernen, ist nicht das erste Mal, dass Sami große Veränderungen an ihrem Körper vornimmt. Schon vor fünf Monaten teilte die Influencerin auf Instagram mit, dass sie wegen gesundheitlicher Probleme auch ihre Brustimplantate loswerden möchte. "Ich hoffe, sie so schnell wie möglich entfernen zu lassen, damit ich mich endlich wieder besser fühle", schrieb sie damals. Sami berichtete von Symptomen, die sie mit einer sogenannten Brustimplantat-Krankheit in Verbindung bringt, und bat ihre Follower um Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Chirurgen in Los Angeles.

Instagram / samisheen Sami Sheen, Tochter von Charlie Sheen

TikTok / samisheen Sami Sheens Tattooos

TikTok / samisheen Sami Sheen zeigt ihr Tattoo

