Zerwürfnis mit Tochter: Charlie Sheen bleibt optimistisch

Charlie Sheen (60) hat kürzlich über die angespannte Beziehung zu seiner Tochter Sami Sheen (21) gesprochen. In einem Interview bei "Good Morning America" anlässlich der Veröffentlichung seiner Memoiren "The Book of Sheen" äußerte sich der Schauspieler zu seinem Verhältnis mit seinen fünf Kindern und sprach explizit über die Problematik mit Sami. Obwohl Charlie nicht weiß, warum seine Tochter den Kontakt abgebrochen hat, zeigt er sich hoffnungsvoll: "Ich habe absolutes Vertrauen, dass es nicht für immer sein wird. Wir werden das klären." Seine Tochter Sami hingegen hat sich in sozialen Medien recht offen über ihre Beweggründe geäußert.

Sami hat mehrfach auf Plattformen wie TikTok über die Beziehung zu ihrem Vater gesprochen. In einem ihrer Videos erklärte sie den fehlenden Kontakt durch die Drogenvergangenheit ihres Vaters. Dabei zitiert sie ein Interview von Charlie aus dem Jahr 2011, in dem er ironisch über Drogen in seinem Haus spricht. "Wenn Leute sich fragen, warum ich seit einem Jahr nicht mehr mit meinem Vater gesprochen habe – das ist mein Vater", schrieb die Influencerin zu dem Video. Auch in der Reality-TV-Show ihrer Mutter Denise Richards (54) spricht Sami offen über die Schwierigkeiten in ihrer Beziehung zu Charlie und beschrieb die erste Hälfte ihres Lebens an seiner Seite als schwierig.

Charlie hat fünf Kinder aus verschiedenen Beziehungen, darunter auch Sami und ihre Schwester Lola mit Ex-Frau Denise Richards. Die familiären Spannungen haben sich bereits über Jahre hinweg aufgebaut. Denise erwähnte in einer Sendung, wie herausfordernd die Situation für Sami und Lola manchmal gewesen sei. "Die Mädchen haben mit ihrem Vater viel durchgemacht. Ich verstehe, warum Sami so fühlt, wie sie es tut. Es war auch mit Lola nicht immer perfekt – wie mit keinem seiner Kinder. Ich hoffe, dass er das erkennt, denn er verpasst etwas", räumte sie in ihrer Realityshow "Denise Richards & Her Wild Things" ein, woraufhin Sami ihr zustimmte.

Anzeige Anzeige

Imago Schauspieler Charlie Sheen im August 2023 in Bel Air

Anzeige Anzeige

Instagram / samisheen Sami Sheen, Tochter von Charlie Sheen

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, 2025