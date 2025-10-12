Sami Sheen zieht wegen ihres Lieblingsrestaurants nach LA

Sami Sheen (21), die Tochter von Schauspieler Charlie Sheen (60), hat eine überraschende Entscheidung getroffen: Sie zieht nach Los Angeles zurück, aber nicht wegen einer Karriere als Schauspielerin, sondern aus Liebe zum Essen. In einem TikTok-Video erklärte der Social-Media-Star, dass ihre Lieblingsrestaurantkette Din Tai Fung der Grund für den Umzug ist. Sami erklärte, dass sie sicherstellte, dass die taiwanesische Restaurantkette an ihr neues Zuhause liefert, bevor sie den Mietvertrag unterschrieb. Ihre Liebe zu den berühmten Dumplings sei so groß, dass sie auf diese Weise das "perfekte Zuhause" auswählte. "Ich finde das nicht mal verrückt, ehrlich gesagt", fügte sie hinzu.

Die Influencerin, die zuvor in Calabasas lebte, ließ keinen Zweifel daran, wie wichtig ihr gutes Essen ist. Sami betonte, dass sie es ernst meine und keinesfalls scherze. Für sie sei es keine ungewöhnliche Entscheidung, näher an ihre Lieblingsrestaurants heranzuziehen. Din Tai Fung ist bekannt für seine handgefertigten Dumplings und gilt bei Feinschmeckern weltweit als Kultmarke. Die TikTok-Gemeinschaft zeigte gemischte Reaktionen, doch viele Fans schienen beeindruckt von Samis Leidenschaft.

Neben ihrem Interesse für kulinarische Genüsse hat Sami in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, wie wichtig ihr zwischenmenschliche Beziehungen sind. Ihr Vater Charlie Sheen hat in Interviews und Büchern bereits mehrfach betont, wie bedeutend sie für sein Leben ist und welchen positiven Einfluss sie auf seine Nüchternheit hatte. Die Beziehung zwischen Vater und Tochter hat Höhen und Tiefen durchlebt, doch Sami scheint auf ihre Art stets ihren eigenen Weg zu gehen, sei es bei persönlichen Entscheidungen oder jetzt bei ihrem Umzug aus außergewöhnlichem Anlass.

Instagram / samisheen Sami Sheen, Model

Instagram / samisheen Sami Sheen im August 2025

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami