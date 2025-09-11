Charlie Sheen verdankt Tochter Sami seine Nüchternheit

Charlie Sheen (60) offenbart in seiner neuen Autobiografie "The Book of Sheen" ein bewegendes Kapitel seiner Vergangenheit. Der Schauspieler, bekannt aus "Two and a Half Men", schildert darin, wie seine Tochter Sami Sheen (21) ihm den entscheidenden Anstoß für seine Nüchternheit gab. Am 10. Dezember 2017 habe ein verpasster Termin mit der damals 13-jährigen Sami ihm die Augen geöffnet. Während einer Autofahrt sei ihm klar geworden, wie sehr sein Verhalten die Beziehung zu seiner Tochter belastet habe. "In diesem Moment habe ich gespürt, dass ich zurück nach Hause finden muss", schreibt der 60-Jährige.

Nur zwei Tage nach dieser schicksalhaften Autofahrt zog Charlie Sheen die Konsequenzen. Er beendete seinen jahrelangen Alkoholmissbrauch – ein Schritt, den er heute als "Rückkehr zu sich selbst" beschreibt. Das Erlebnis mit seiner Tochter hätte ihn nicht einfach wachgerüttelt, sondern ihm die nötige Motivation gegeben, sein Leben zu ändern. In seinen Memoiren gibt der Schauspieler zudem Einblicke in die Herausforderungen seines Familienlebens und die Bedeutung, die seine Kinder in diesem Prozess für ihn gespielt haben. Neben Sami und ihrer Schwester Lola sind auch seine älteste Tochter Cassandra sowie die Zwillinge Bob und Max Teil seines Lebens.

Die Beziehung zwischen dem Schauspieler und Sami war allerdings nicht immer einfach. In der Vergangenheit gab es Berichte über Spannungen, die sogar zu einem Kontaktabbruch führten. Obwohl Sami in Interviews offen über die Gründe für diese Distanz sprach, hat Charlie stets betont, dass er optimistisch in die Zukunft blickt. Trotz der Schwierigkeiten bleibt Sami, die heute als Social-Media-Star bekannt ist, für ihren Vater ein zentraler Bestandteil seines Lebens und der wichtigste Auslöser für seinen Weg in die Nüchternheit. Seine emotionalen Bekenntnisse in der Autobiografie zeigen einen Mann, der nicht nur Fehler eingesteht, sondern auch den Mut gefunden hat, sein Leben zu ändern.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Instagram / samisheen Collage: Charlie Sheen und Sami Sheen

Anzeige Anzeige

Instagram / samisheen Sami Sheen, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler