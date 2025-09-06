Charlie Sheen könnte bei erneutem Drogenkonsum sterben

Charlie Sheen (60) hat sich offen über seine Vergangenheit geäußert und erklärt, dass ein erneuter Rückfall in seine Drogensucht verheerende Folgen für ihn haben könnte. Der 60-jährige Schauspieler, bekannt durch die Serie "Two and a Half Men", ist seit acht Jahren clean. Diese bemerkenswerte Leistung ist Teil seines neuen Buches und einer zweiteiligen Netflix-Dokumentation, in der er ehrlich über sein Leben spricht. "Ob es wahr ist oder nicht, ich denke, dass mich der nächste Drogenrausch töten könnte", sagte er gegenüber People. Seine Genesung war alles andere als einfach, aber heute fühlt sich der ehemalige Star "ziemlich gut".

Charlie gab zu, dass er die meiste Zeit seiner 50er-Jahre damit verbracht hat, bei den Menschen um Entschuldigung zu bitten, die er verletzt hat. "Ich stehe zu allem, was ich getan habe", erklärte er und spricht in seinen neuesten Projekten darüber, wie er seine Vergangenheit überstanden hat. Dazu gehörten mehrere Besuche in Rehabilitationszentren und eine Nahtoderfahrung. Grund für seinen neuen Lebenswandel sei vor allem der Wunsch, ein besserer und verlässlicherer Vater für seine Kinder Cassandra, Sami (21), Lola, Max und Bob zu sein. Diese Motivation hilft ihm weiterhin dabei, nicht in alte Gewohnheiten zurückzufallen.

Trotz seiner turbulenten Vergangenheit befindet sich der Hollywood-Star immer noch auf einem Weg der Selbstentwicklung und des Wandels. Nach all dem Trubel und seinem Rückzug sieht er seine neue Richtung und seine neuen Projekte jetzt aber nicht als Comeback, sondern als "Reset". Obwohl er derzeit eine Pause von der Schauspielerei macht, kann sich die Hollywoodgröße eine Rückkehr auf die Bildschirme vorstellen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Seine Priorität bleibt jedoch die kontinuierliche Arbeit an sich selbst, um die Fehler der Vergangenheit zu heilen.

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

