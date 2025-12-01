Macaulay Culkin hat 35 Jahre alte Bissnarbe von Joe Pesci

35 Jahre nach den Dreharbeiten zum Kultfilm Kevin – Allein zu Haus hat Macaulay Culkin (45) ein ungewöhnliches Detail aus seiner Vergangenheit verraten. Während des Jubiläumsevents "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin" in Long Beach erzählte der Schauspieler, dass sein damaliger Co-Star Joe Pesci (82) ihn während einer Probe für eine Szene in den Finger gebissen hatte. Joe verkörperte den Einbrecher Harry, der Kevin – gespielt von Culkin – in einer ikonischen Szene droht, ihm die Finger abzubeißen. Das führte in der Probe jedoch zu einem echten Biss, der bei Macaulay noch heute eine kleine, sichtbare Narbe hinterließ.

Im Rahmen eines Q&A erklärte Culkin, dass er seinerzeit erst neun Jahre alt war. "Er sagte, 'Ich werde diese Finger einen nach dem anderen abbeißen,' und hat dann wirklich zugebissen", erinnerte sich der Filmstar schmunzelnd. Joe habe offenbar sofort realisiert, was er getan hatte. "Ihr hättet sein Gesicht sehen sollen, weil er plötzlich verstand, dass er einen neun Jahre alten Kollegen gebissen hatte", fügte Macaulay hinzu. Er nahm den Vorfall damals gelassen hin, auch wenn er den Moment als gruselig empfand: "Ich dachte nur: 'Oh ja, mach es einfach nicht nochmal.'" Heute betrachtet er die kleine Delle an seinem Finger als ein eigenartiges Souvenir aus seiner Kindheit.

Inzwischen hat Macaulay selbst Kinder mit seiner Verlobten Brenda Song (37) und offenbar sind auch sie Fans des Weihnachtsklassikers. "Zeigt man Kindern diesen Film, verbringen sie den nächsten Monat damit, Fallen zu bauen", scherzte der Schauspieler. Seine Söhne Dakota und Carson seien keine Ausnahme und hätten begonnen, nach Kevins Vorbild mit selbstgebauten Tricks zu experimentieren. Über Joe, der im Film als Gegenspieler brillierte, meinte Macaulay augenzwinkernd, dass er seine Kinder jederzeit anweisen könnte, ein paar dieser Fallen speziell für ihn aufzubauen.

Anzeige Anzeige

Action Press/Moviestore Collection Filmszene aus "Kevin – Allein in New York"

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Joe Pesci in "Kevin – Allein in New York"

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song mit ihrem Sohn Dakota, Dezember 2023