Macaulay Culkin: Vom Skandal zum Familienglück

Macaulay Culkin (45), einst als Kevin McCallister in den "Kevin – Allein zu Haus"-Filmen zum Weihnachtsidol geworden, zog mit nur 15 Jahren einen drastischen Schlussstrich: Er entfernte seine Eltern als gesetzliche Vormünder und sicherte damit sein Millionenvermögen ab. Der Schritt, der damals in New York und Hollywood für Schlagzeilen sorgte, löste eine Medienlawine aus – mit Gerüchten, Prozessen und später sogar einer Verhaftung im Jahr 2004 in Oklahoma, nachdem Polizisten sein Auto durchsucht hatten. Was folgte, war ein öffentliches Ringen mit dem eigenen Ruhm, begleitet von Fotos, die ihn ausgezehrt zeigen sollten, und einem Narrativ vom gefallenen Kinderstar. Heute taucht der Schauspieler wieder in die Welt von Kevin ein – augenzwinkernd in Werbespots – und verbringt Weihnachten mit Brenda Song (37) und ihren zwei Söhnen.

Der Ausstieg aus dem Eltern-Management war für Macaulay ein Befreiungsschlag – und ein juristischer Akt. "Ich habe die Namen meiner Eltern aus meinem Treuhandfonds gestrichen und einen Testamentsvollstrecker eingesetzt", erklärte er gegenüber Esquire. Der damals gefragteste Junge Hollywoods, der in den 90ern mit "Allein mit Onkel Buck", "My Girl" und "Richie Rich" die Kinokassen füllte, wollte den Zugriff auf sein Geld stoppen. Als Jahre später Berichte über exzessiven Drogenkonsum kursierten, wehrte er sich: "Nein, ich habe nicht für 6.000 Dollar im Monat Heroin konsumiert", sagte er dem Guardian. Über gelegentlichen Konsum sprach er mit Esquire offen: Er habe "mit dem Feuer gespielt", aber nie Hilfe oder Reha gebraucht. Später parodierte er seine Vergangenheit selbstironisch – etwa in einem Google-Spot als erwachsener Kevin.

Halt fand Macaulay privat. Mit Brenda Song, ebenfalls ein ehemaliger Kinderstar, teilt er seit Jahren den Alltag. "Ich habe auf den anderen Schuh gewartet", sagte er gegenüber Esquire über das Glück mit der Partnerin, bis er feststellte: "Manchmal ist es einfach gut." Brenda schwärmte im selben Magazin: "Du kannst nicht in seiner Nähe sein und nicht glücklich sein." Ihr erster Sohn heißt Dakota, benannt nach Macaulays Schwester, die 2008 bei einem Unfall starb; inzwischen sind es zwei Jungs. Bei der Enthüllung seines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame dankte er seiner "liebenden Ehefrau" und den Kindern: "Du hast mir Familie geschenkt." Und jedes Jahr zu Weihnachten sitzt die Familie zusammen vor dem Fernseher – während die Kleinen staunen, ohne zu merken, dass der schelmische Junge im Film ihr eigener Papa ist.

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2025

Filmplakat von "Kevin - Allein zu Haus"