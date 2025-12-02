"Kevin – Allein zu Haus"-Sequel: Macaulay Culkin hätte Ideen

Macaulay Culkin (45), der wohl für immer als der gewitzte Kevin McCallister aus "Kevin – Allein zu Haus" im Gedächtnis bleiben wird, hat bei einem besonderen Event in Kalifornien Fans mit potenziellen Ideen für eine Fortsetzung überrascht. Im Rahmen der Veranstaltung "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin", die am 22. November stattfand, enthüllte der Schauspieler laut dem Magazin People, wie er sich vorstellt, dass Kevins Geschichte weitergehen könnte. In seiner Vision wäre Kevin entweder geschieden oder verwitwet, kämpft als alleinerziehender Vater mit dem Alltag – und gerät in ein ungewöhnliches Duell mit seinem eigenen Sohn. "Ich wäre nicht komplett dagegen", sagte Macaulay und fügte hinzu, dass solche Projekte jedoch oft "perfekt passen" müssten, um wirklich Sinn zu ergeben.

Die skizzierte Handlung klingt dabei ganz nach dem typischen Humor des Originals: Anstatt es mit chaotischen Einbrechern wie Harry und Marv aufzunehmen, findet sich Kevin selbst ausgesperrt wieder, wobei sein Sohn nun die traditionell verschmitzten Fallen stellt. Diese "metaphorische Geschichte", so Macaulay, drehe sich darum, "wieder in das Herz des Sohnes zurückzufinden". Auch interessante Anekdoten aus den Dreharbeiten von damals teilte der Schauspieler mit seinen Fans. So offenbarte er laut dem Magazin New York Post humorvoll, dass er bis heute eine kleine Narbe von einer Szene habe, in der Joe Pesci (82), der Harry spielte, ihn versehentlich während einer Probe biss.

Macaulays Humor und Selbstironie scheinen geblieben zu sein, auch wenn er längst erwachsen geworden ist. Neben seinen Ideen für eine Fortsetzung erklärte der Schauspieler, dass seine eigenen Kinder nicht erkennen würden, dass er der kleine Kevin aus den Familienfilmen ist. Der Schauspieler, der erst kürzlich in einer Werbekampagne eine reifere Version von Kevin präsentierte, hat offenbar weiterhin Freude daran, mit dem Erbe seiner Rolle zu spielen. Dabei klingt seine Fortsetzungsidee sehr durchdacht, auch wenn Regisseur Chris Columbus (67) eher skeptisch gegenüber einem neuen Film ist. "Man kann die Magie von damals nicht wiederholen", erklärte dieser in einem Interview mit Entertainment Tonight. Dennoch bleibt den Fans die Vorstellung einer neuen Begegnung mit Kevin als erwachsenem Familienvater als spannende Vision erhalten.

Macaulay Culkin, Joe Pesci und Daniel Stern in "Kevin – Allein zu Haus"

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler

Collection Christophel / Action Press Macaulay Culkin und Daniel Stern in "Kevin – Allein zu Haus"