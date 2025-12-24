Macaulay Culkin genießt eigene Filme dank seiner Kinder neu

Macaulay Culkin (45) hat durch seine Kinder eine neue Perspektive auf seine früheren Filme gewonnen. In der Serie "Last Meals" von Mythical Kitchen erklärte der "Kevin - Allein zu Haus"-Star, dass er seine Werke inzwischen mit Freude betrachten kann, was ihm früher schwerfiel. "Ich kann diesen Film jetzt anschauen", sagte er und bezog sich dabei auf den Weihnachtsklassiker. "Früher war es ein Job, jetzt ist es etwas, das ich meinen Kindern zeigen und worauf ich stolz sein kann." Mit seiner Verlobten, der Schauspielerin Brenda Song (37), hat Macaulay zwei Söhne: Dakota, der 2021 geboren wurde, und Carson, der seit Dezember 2022 die Familie komplett macht. Sie halten ihr Familienleben sehr privat, doch Macaulay ließ durchblicken, dass sie als Eltern aufgehen.

Einen großen Einfluss darauf, dass der Schauspieler seine Filme kritisch betrachtete, hat Macaulays Vergangenheit. Während seiner Kindheit stand er ständig vor der Kamera - eine Zeit, die von Konflikten mit seinem Vater, Kit Culkin, geprägt war, der zugleich sein Manager war. In Interviews hat er wiederholt von Misshandlungen gesprochen: "Er war ein schlechter Mensch", äußerte er 2018 im Podcast "WTF mit Marc Maron". Diese Erlebnisse führten dazu, dass der Schauspieler lange Schwierigkeiten hatte, seine Filme zu genießen. Persönliche Erinnerungen erschwerten es ihm, ein unbeschwertes Verhältnis zu diesen Momenten seiner Karriere zu entwickeln.

Doch nicht alle Erinnerungen an die frühen Jahre des Kinderstars sind negativ. Macaulay schilderte, wie sein Co-Star John Candy (†43) am Set von "Allein mit Onkel Buck" ein wachsames Auge auf ihn hatte. "Er hat oft freundlich gefragt, ob bei mir alles in Ordnung sei", erinnerte sich der Schauspieler an den spürbaren Zusammenhalt. Heute, mit seinen eigenen Kindern, entdeckt Macaulay die Freude an seiner Arbeit ganz neu. Filme wie "Kevin - Allein zu Haus" nehmen jetzt eine andere Bedeutung für ihn ein, und er kann sie nicht nur als Teil seiner Vergangenheit betrachten, sondern auch als fröhliches Werk, das neue, junge Generationen weiterhin zu begeistern weiß.

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin bei der Premiere von Staffel zwei von "Fallout" im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song, Schauspieler

Anzeige Anzeige

ActionPress Macaulay Culkin und Daniel Stern in "Kevin – Allein zu Haus"