In diesem Alter hatte Priscilla ersten Sex mit Elvis Presley

Priscilla Presley (80) hat in ihrer neuen Autobiografie "Softly, As I Leave You: Life After Elvis" verraten, wann sie zum ersten Mal mit ihrem Ex-Mann Elvis Presley (†42) intim wurde. Die ehemalige Frau des "King of Rock 'n' Roll" beschreibt, dass sie den Sänger im Jahr 1959 kennengelernt hatte, als sie junge 14 Jahre alt war und ihn bei einer Party in Deutschland traf. Priscilla erklärte, dass ihre Beziehung erst romantisch wurde, als sie 17 war und sie bis zur Hochzeit im Jahr 1967 keinen Geschlechtsverkehr miteinander hatten: "Wir haben mit dem Sex gewartet, bis er mich mit 21 geheiratet hat. Tatsache bleibt jedoch, dass zwischen uns zehn Jahre Altersunterschied lagen."

Im Buch geht die Schauspielerin auch auf die Herausforderungen ihrer Beziehung ein. Priscilla schreibt, dass Elvis ein Mann war, der die Kontrolle liebte und von seiner Partnerin verlangte, jederzeit perfekt auszusehen. Laut ihr tat sie "ihr Bestes, um all seine Erwartungen zu erfüllen." Dafür soll sie beispielsweise regelmäßig früh aufgestanden sein, um ihre Haare und ihr Make-up zu richten, bevor er wach wurde. Priscilla beschreibt ihren Alltag mit Elvis als geprägt von "strengen Regeln", die er aufgestellt hatte. Sie selbst fühlte sich oft unsicher und bemühte sich sehr, seinen Erwartungen gerecht zu werden.

Die Ehe der beiden, die 1973 geschieden wurde, bleibt trotz der Probleme ein zentraler Teil von Priscillas Leben, wie sie in ihrem Buch deutlich macht. Ihre Beziehung war von Höhen und Tiefen geprägt, die auch in ihrer Vergangenheit nachhallten, zum Beispiel als sie gleich nach ihrer Hochzeit unerwartet ein Kind erwarteten. Diese Nachricht sorgte anfangs für Spannungen: Beide dachten über eine Abtreibung nach. Letztendlich entschlossen sich die zwei jedoch, die Situation gemeinsam zu tragen. Am 1. Februar 1968 erblickte ihre gemeinsame Tochter Lisa Marie Presley (†54) das Licht der Welt.

Getty Images Priscilla und Elvis Presley bei ihrer Hochzeit in Las Vegas, Mai 1967

IMAGO / Bridgeman Images Priscilla Presley und Elvis mit Tochter Lisa Marie

Getty Images Priscilla Presley und Lisa Marie Presley im Jahr 2013