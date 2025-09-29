Nach 50 Jahren: Priscilla trägt noch Elvis' Diamantkreuz

Priscilla Presley (80) hat auch fast 50 Jahre nach dem Tod von Elvis Presley (†42) eine besondere Erinnerung an ihre gemeinsame Zeit bewahrt. In ihren neuen Memoiren "Softly, As I Leave You: Life After Elvis" enthüllt die Schauspielerin und Geschäftsfrau, dass sie noch immer ein Diamantkreuz trägt, das ihr der "King of Rock and Roll" geschenkt hatte. "Er war meist sanft und oft zärtlich zu mir. Er war auch extrem großzügig", schreibt Priscilla in ihrem Buch. Sie erinnert sich: "Er kaufte mir schöne Dinge, teure Geschenke, wunderschönen Schmuck. Ich trage immer noch das Diamantkreuz, das er mir geschenkt hat. Ich hatte in meiner Ehe viel, wofür ich dankbar sein konnte."

Die Memoiren geben auch Einblick in die Herausforderungen ihrer Beziehung. Priscilla, die Elvis im Alter von 14 Jahren kennenlernte, berichtet über den Einfluss des zehn Jahre großen Altersunterschieds auf ihre Ehe und die Dynamik zwischen ihnen. "Es war schwierig, eine gleichberechtigte Ehe zu führen, da Elvis es gewohnt war, die Kontrolle zu haben", erklärt sie. Dennoch betont sie, dass er in vielerlei Hinsicht ein guter Ehemann gewesen sei. Er habe sie nie physisch oder emotional misshandelt, auch wenn sein Temperament manchmal explosiv sein konnte.

Priscilla lernte Elvis im Jahr 1959 kennen, als er für seinen Wehrdienst in Deutschland stationiert war. 1967 heirateten sie in Las Vegas, und nur ein Jahr später erblickte ihre Tochter Lisa Marie Presley (†54) das Licht der Welt. Obwohl ihre Ehe 1973 offiziell geschieden wurde, pflegten die beiden bis zu Elvis' Tod 1977 eine freundschaftliche Beziehung. Priscilla erinnert sich in ihrem Buch daran, dass sie neben seinen möglichen Affären auch eigene Fehltritte hatte – darunter eine Beziehung zu ihrem Karate-Trainer Mike Stone, den Elvis wohl sogar plante zu töten. Trotz der Turbulenzen spricht sie von Elvis als einem besonderen Menschen, der einen unauslöschlichen Eindruck in ihrem Leben hinterließ.

IMAGO / Cinema Publishers Collection Priscilla Presley und Elvis bei ihrer Hochzeit 1967

IMAGO / Cinema Publishers Collection Elvis, Priscilla und Lisa Marie Presley 1968

0198884179 Lisa Marie Presley, Priscilla Presley und Riley Keough, Juni 2022