Gwendoline Christie mit dem Frisuren-Statement des Abends

Bei den diesjährigen Fashion Awards in der Royal Albert Hall in London zog Gwendoline Christie (47) mit einer außergewöhnlichen Frisur alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin erschien auf dem navyblauen Teppich mit einer imposanten Mähne aus blonden Locken, die an eine Modell-Puppe aus der aktuellen Marc-Jacobs-Kollektion erinnerte. Laut Stylist Lachlan Mackie war der Look jedoch eine Hommage an Comme des Garçons und nicht direkt an den Designer Jacobs. Mit ihrem extravaganten Styling sorgte die 47-Jährige für ein echtes Highlight des Abends, der von Pandora präsentiert wurde.

Die Fashion Awards in London sind ein alljährliches Ereignis, bei dem nicht nur Mode, sondern auch die auffälligsten Beauty-Trends des Jahres zelebriert werden. Neben Gwendoline reihten sich weitere Stars unter die Hingucker des Abends: Von FKA Twigs (37) mit einer aufwendigen Flechtfrisur bis hin zu Iman, die mit großen Wellen den Glamour der 50er Jahre aufleben ließ. Gwendolines mutiger Haar-Look, der augenzwinkernd an die überzogene Ästhetik der Haute Couture erinnerte, spiegelte den unkonventionellen Geist des Abends wider, der in der Modewelt so hoch geschätzt wird.

Auch andere prominente Gäste nutzten die Bühne, um persönliche Statements zu setzen: So bestätigte Ellie Goulding (38) ihre Schwangerschaft und stellte ihren Look entsprechend in den Fokus des Blitzlichtgewitters. Die Sängerin trug ein schwarzes Croptop und eine auffällige Lederjacke, die ihren Babybauch perfekt in Szene setzten. Auch Gwendoline, die mit ihrer markanten Erscheinung regelmäßig für Gesprächsstoff sorgt, war an diesem Abend wieder ein Paradebeispiel für Selbstbewusstsein und Individualität auf dem Red Carpet.

Gwendoline Christie bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

FKA Twigs bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

Schwangere Ellie Goulding, Fashion Awards 2025 in London