Ellie Gouldings Freund teilt heiße Schnappschüsse im Bett

Sängerin Ellie Goulding (38) und Beau Minniear machen ihre Beziehung öffentlich – und das nicht gerade zurückhaltend. Der 28-Jährige teilte bereits im Juli ein freizügiges Bild von Ellie auf Instagram, das die Musikerin nackt im Bett zeigt. Zwar ist ihr Gesicht darauf kaum zu erkennen, doch die intime Aufnahme, die Teil eines Beitrags mit weiteren Fotos war, zog die Aufmerksamkeit der Fans auf sich. Ellie selbst scheint kein Problem mit der offenen Darstellung zu haben: Sie likte den Beitrag und kommentierte ihn sogar mit einem roten Herz. Anfang September zeigten sich die beiden dann bei einem gemeinsamen Ausflug in London, was zum ersten öffentlichen Auftritt des Paares führte.

Ihre Verbindung besteht offenbar schon länger. Scharfsinnige Fans entdeckten bereits im Sommer einen Hinweis auf die Romanze, als Ellie in einem mittlerweile gelöschten TikTok-Video einen Männerarm hielt, an dem sich eine charakteristische Uhr befand – die gleiche, die Beau Minniear oft trägt. Ellie hatte sich im Februar 2024 nach viereinhalb Jahren Ehe von Caspar Jopling (33) getrennt. Die beiden teilen sich das Sorgerecht für ihren gemeinsamen dreijährigen Sohn Arthur. Sowohl Ellie als auch Caspar betonten damals in Statements, dass ihre Beziehung freundschaftlich geblieben ist und ihr Fokus auf dem Wohlergehen ihres Sohnes liegt.

Ellies Liebesleben stand seit Beginn ihrer Karriere immer wieder im Rampenlicht. Nach jahrelangem Erfolg mit Hits wie "Love Me Like You Do" und "Burn" war sie ebenso für ihr privates Leben bekannt wie für ihre Musik. Die Sängerin, die ihre emotionalen Erfahrungen oft in ihren Songs verarbeitet, scheint nun ein neues Kapitel aufzuschlagen. Mit Beau Minniear genießt sie glückliche Zeiten, und ihre Fans blicken gespannt auf die nächsten gemeinsamen Schritte dieses frisch verliebten Paares. Es bleibt abzuwarten, wie sehr das neue Glück Ellies kreative Arbeit beeinflussen wird.

Getty Images Ellie Goulding, März 2025

Getty Images Beau Minniear, Dezember 2024

IMAGO / Matrix Caspar Jopling und Ellie Goulding, Juni 2019

