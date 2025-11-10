Offiziell? Olivia Wilde stellt Caspar ihren Freunden vor

Olivia Wilde (41) hat einen weiteren Schritt in ihrer Beziehung mit Caspar Jopling (33) gemacht und ihn am vergangenen Wochenende ihren Freunden vorgestellt. Die Schauspielerin lud den Kunsthändler laut Daily Mail zum gemeinsamen Dinner ins The Eighty Six in New York ein. Dabei zeigte sich Olivia in einem schwarzen Blazer und passender Hose, während Caspar mit einem langen Mantel und einer Baseballmütze an ihrer Seite stand. Seit dem Sommer wird dem Paar eine Beziehung nachgesagt, die im September durch ein Kussfoto in London offiziell bestätigt wurde.

Die romantische Verbindung der beiden scheint immer enger zu werden. In den letzten Monaten genossen sie häufig unauffällige Treffen und Spaziergänge – sogar mit Olivias Labradoodle. Nun zeigt sich das Paar auch öffentlich. Caspar, der ein Interesse an Gastronomie hat und offenbar in Londoner Lokale wie The Pelican investiert, konnte seine Beziehung bisher abseits des Rampenlichts führen. Freunde des Kunsthändlers berichten Daily Mail zufolge, dass ihre Gefühle füreinander immer intensiver werden und sie nun bereit sind, ihre Liebe offener zu zeigen.

Caspar Jopling, der Ex-Mann von Sängerin Ellie Goulding (38), stammt aus einer traditionsreichen britischen Familie und hat unter anderem in Eton studiert. Olivia, bekannt durch Filme wie "Don't Worry Darling", war zuvor mit Harry Styles (31) liiert und ist mit dem Schauspieler Jason Sudeikis (50) verlobt gewesen, mit dem sie zwei Kinder hat. Das neue Paar wird zunehmend in der Öffentlichkeit wahrgenommen, vom romantischen Dinner bis hin zu einem gemeinsamen Auftritt bei der New York Fashion Week. Es scheint, dass Olivia und Caspar ihre Zweisamkeit immer gelassener genießen und dabei auch den Kreis ihrer Freunde einbeziehen.

Getty Images Olivia Wilde bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde, Dezember 2019

ActionPress Caspar Jopling und Ellie Goulding im November 2019