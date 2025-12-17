Ellie Goulding überrascht bei Hochzeit mit Live-Auftritt

Eine Hochzeit, wie sie im Märchenbuch stehen könnte: Am 6. Dezember überraschte Ellie Goulding (38) die Braut Emily Emby und ihre Gäste in Palm Beach, Florida, mit einem Live-Auftritt. Die Sängerin, die ihr zweites Kind erwartet, erschien im Luxusresort The Breakers, um fünf ihrer Hits zu performen. Darunter war auch "How Long Will I Love You" – der Song, zu dem die frisch Vermählten ihren Eröffnungstanz auf der schwarz-weiß karierten Tanzfläche absolvierten. "Ich habe hysterisch geweint!", erinnerte sich Emily später im Gespräch mit People voller Emotionen.

Hinter dieser besonderen Überraschung steckte ein ausgeklügelter Plan. Emilys Vater war es, der auf die Idee kam und gemeinsam mit Jennifer Pear von Jennifer Ashley Productions an der Umsetzung arbeitete. Während der Vorbereitung wurde die Sängerin stets unter einem Decknamen geführt, damit nichts von der Mission durchsickerte. Jennifer schilderte, wie sie das Konzept gemeinsam mit Emilys Eltern umsetzte. Nachdem die ersten Kontakte erfolgten, wurde die Mutter eingeweiht, und das Vorhaben nahm Gestalt an. Ellie, die in einem roten, gerüschten Kleid strahlte, ließ es sich anschließend nicht nehmen, auch Fotos mit dem Hochzeitspaar und den Gästen zu machen.

Für Ellie war dies ein weiteres Highlight in einer ohnehin besonderen Zeit. Die Musikerin hatte wenige Tage vor der Hochzeit verkündet, dass sie mit ihrem Freund Beau Minniear ein Kind erwartet – es wird ihr zweites Kind sein. Aus einer früheren Ehe mit Caspar Jopling (33) hat sie bereits einen vierjährigen Sohn namens Arthur. Der persönliche Auftritt dürfte auch für Ellie, die sich offen zu ihrer Liebe zur Musik und außergewöhnlichen Momenten bekennt, ein unvergessliches Erlebnis gewesen sein. Emily Emby und ihre Familie werden diesen Tag wohl für immer in ihren Herzen tragen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellie Goulding, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Schwangere Ellie Goulding, Fashion Awards 2025 in London

Anzeige Anzeige

IMAGO / Matrix Caspar Jopling und Ellie Goulding, Juni 2019