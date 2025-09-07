Ellie Gouldings Ex Caspar turtelt verliebt mit Olivia Wilde

Ellie Goulding (38) ist frisch verliebt und turtelt mit ihrem neuen Partner, dem amerikanischen Schauspieler Beau Minniear, durch Notting Hill. Die Sängerin und ihr zehn Jahre jüngerer Begleiter wurden vergangene Woche bei einem romantischen Spaziergang im Londoner Stadtteil gesichtet. Diese neue Verbindung scheint Ellie, die sich vor fast 18 Monaten von ihrem Ex-Mann Caspar Jopling (33) getrennt hat, glücklich zu machen. Die beiden, die einen gemeinsamen vierjährigen Sohn haben, sollen in freundschaftlichem Kontakt bleiben.

Während Ellie neu in der Liebe schwelgt, hat sich auch Caspar Jopling, ein renommierter Kunsthändler, einen neuen Platz im Herzen gesichert – und zwar mit niemand Geringerem als der Hollywood-Schauspielerin Olivia Wilde (41). Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, sind Olivia und Caspar bei einem versteckten Rendezvous zu sehen. Die beiden sollen seit Juli ein Paar sein und genießen ihre Zweisamkeit in Notting Hill, darunter romantische Dinner im Restaurant The Pelican. Spannende Details über das Paar enthüllen, dass Caspar in das Restaurant und dessen Schwesterpub The Fat Badger investiert hat, was ihm exklusive und geschützte Plätze für intime Treffen sichert.

Olivia Wilde, bekannt für ihre Rolle in der Serie "House" und als Regisseurin von "Booksmart", hat in der Vergangenheit auch Aufmerksamkeit durch ihre Beziehungen zu prominenten Persönlichkeiten erregt. Nach ihrer Trennung von Harry und einer kurzzeitigen Verbindung zu Dane DiLiegro scheint Olivia nun in Caspar Jopling ihren neuen Partner gefunden zu haben. Freunde des Paares vermuten, dass sie verliebt sind und sich auf eine gemeinsame Zukunft freuen.

IMAGO / Matrix Caspar Jopling und Ellie Goulding, Juni 2019

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

