Ellie Goulding feiert ausgelassen mit Ex Caspar Jopling

Ellie Goulding (38) wurde nun bei einer glamourösen Feier im Chiltern Firehouse in London gesehen, wo sie sichtlich gut gelaunt mit ihrem Ex-Mann Caspar Jopling (33) feierte. Die Sängerin, die mittlerweile einen neuen Partner hat, und der Kunsthändler bewiesen, dass auch nach einer Trennung freundschaftliche Bande möglich sind. Mit ihren schwarzen Outfits präsentierten sich die beiden laut Daily Mail stilsicher und gesellten sich zu weiteren prominenten Gästen der Veranstaltung, die die Wiedereröffnung des bekannten Lokals nach einem schweren Brand feierte.

Caspar und Ellie, die sich nach knapp fünf Jahren Ehe und einem gemeinsamen Sohn im vergangenen Jahr trennten, gehören anscheinend zu jenem Kreis von Ex-Partnern, die auch nach dem Liebesaus gut miteinander auskommen. Während Ellie ihre neue Romanze mit Beau Minniear aufblühen lässt, genießt Caspar die Aufmerksamkeit seiner frischen Verbindung zu Olivia Wilde (41), die er mehrfach zu ungezwungenen Treffen in London ausgeführt haben soll. Für den Abend im Chiltern Firehouse hielten die beiden ehemaligen Partner keinerlei Groll und verbrachten die Zeit entspannt unter Freunden und Prominenz. Laut Daily Mail waren darunter auch weitere Ex-Paare wie Poppy Delevingne (39) und James Cook.

Seit ihrer Trennung haben Ellie und Caspar eine bemerkenswert harmonische Beziehung aufgebaut. Caspar stammt aus einer traditionsreichen, aristokratischen Familie mit Verbindungen zu Kunst- und Gesellschaftsgrößen. Ellie, international als erfolgreiche Musikerin bekannt, genießt die neuen Möglichkeiten, beruflich wie privat. Ihr Umgang miteinander, auch auf öffentlichen Veranstaltungen, zeugt von Respekt und Freundschaft. Ein Balanceakt, den nur wenige Ex-Paare so selbstverständlich meistern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellie Goulding, Sängerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Matrix Caspar Jopling und Ellie Goulding, Juni 2019

Anzeige Anzeige

WP Pix / SplashNews.com Ellie Goulding und Caspar Jopling