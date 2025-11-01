Messi vs. Müller: Gehaltsduell der MLS-Giganten

Lionel Messi (38) hält weiterhin die Spitzenposition als Topverdiener der Major League Soccer (MLS). Der argentinische Superstar von Inter Miami verdient laut der neuesten Liste der Spielergewerkschaft unglaubliche 20,5 Millionen Euro pro Jahr. Damit übertrifft Messi oe24.at zufolge nicht nur all seine Kollegen in der Liga, sondern auch Thomas Müller (36) bei den Vancouver Whitecaps deutlich. Der ehemalige Bayern-Spieler kommt aktuell auf rund 1,4 Millionen Euro – damit verdient Messi etwa 15-mal mehr als sein deutscher Mitstreiter.

Messis Gehalt ist Teil seines Status als "Designated Player", einer Regelung, mit der MLS-Klubs Ausnahmespieler jenseits des offiziellen Gehaltslimits bezahlen dürfen. Andere Topverdiener der Liga sind Heung-min Son vom Los Angeles FC mit 11,2 Millionen Euro und Messis Teamkollege Sergio Busquets mit 8,8 Millionen Euro. Thomas Müller hingegen spielt unter einem sogenannten TAM-Vertrag, der die Zahlung über das Salary Cap hinaus erlaubt, ohne dabei einen der kostbaren Designated-Player-Plätze zu belegen. Für ihn ist jedoch ein Gehaltsanstieg in Aussicht: Ab 2026 soll er selbst als Designated Player geführt werden und ein jährliches Einkommen von zusätzlichen sechs Millionen Euro erhalten.

Lionel Messi, der außer als Fußballer auch als Unternehmer bekannt ist, sorgt seit seinem Wechsel in die MLS also weiterhin für Schlagzeilen und bleibt ein Magnet für Fans und Sponsoren. Thomas Müller, der lange Zeit eines der Gesichter des FC Bayern München war, hat mit seinem Wechsel in die MLS einen neuen Karriereabschnitt eingeschlagen. Trotz der Gehaltsunterschiede scheint er sich bei den Vancouver Whitecaps wohlzufühlen, auch wenn er in der Liga eine andere Rolle einnimmt als Lionel Messi. Thomas Müllers neues Kapitel in Nordamerika dürfte vor allem persönlich und sportlich spannend zu verfolgen sein.

