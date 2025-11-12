Thomas Müller kehrt für Weihnachten nach Bayern zurück

Thomas Müller (36) wird die bevorstehende Weihnachtszeit in Bayern verbringen und kehrt damit jetzt zurück in seine Heimat. Der Fußballprofi, der seit August bei den Vancouver Whitecaps in Kanada unter Vertrag steht, nutzt die Winterpause seines Teams, um Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen, wie er in seinem aktuellen Newsletter verriet. Der 36-Jährige soll zudem laut Tag24 bereits eine Mietwohnung im Gärtnerplatzviertel in München bezogen haben, um für solche Besuche bestens vorbereitet zu sein. Besonders seine Ehefrau Lisa Müller (36), die nicht mit nach Kanada gezogen war, dürfte sich über die gemeinsame Auszeit freuen.

Da er derzeit in einer Fernbeziehung mit seiner Frau Lisa lebt, ist der Besuch wohl besonders kostbar für das Paar. Gleichzeitig plant der erfolgreiche Sportler, seine Familie, Freunde und vor allem die weihnachtliche Atmosphäre in vollen Zügen zu genießen. "Ganz oben auf meiner Essensliste: Schupfnudeln mit Sauerkraut", schwärmte Thomas laut Tag24 über seine kulinarischen Vorfreuden. Die Zeit in Bayern bietet dem Fußballprofi nicht nur die Gelegenheit, die Akkus aufzuladen und Kraft bei seinen Liebsten zu tanken, sondern auch, die Nähe zu seiner Frau und Familie nach der langen Trennung wieder intensiv zu genießen.

Thomas Müller bleibt nach wie vor eng mit seinem früheren Verein, dem FC Bayern München, verbunden. "Trotz Zeitverschiebung schaue ich weiterhin, so gut es geht, Bayern-Spiele", verriet er in seinem Newsletter. "Ich habe weiterhin eine heiße Leitung zum Team." Auch beruflich hängt sein Herz an seiner alten Mannschaft, denn für ihn seien sie gerade "das heißeste Team in Europa." So verfolgt Thomas begeistert aus der Ferne – ob er bei seiner Rückkehr in der Heimat einen Besuch in der Allianz Arena abstatten wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Instagram / esmuellert Thomas Müller unterschreibt Papier, @esmuellert 10.10.25

Instagram / esmuellert Thomas und Lisa Müller im Dezember 2020

Getty Images Thomas Müller, Fußballprofi