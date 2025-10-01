ALS: So schlecht steht es um Eric Danes Gesundheitszustand

Eric Dane (52) wurde diese Woche in Washington, D.C. im Rollstuhl gesichtet und wirkte sichtlich geschwächt. Der Schauspieler, bekannt aus Grey's Anatomy, kämpft seit einer im April öffentlich gemachten Diagnose mit der unheilbaren Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Er wurde von einem Assistenten durch den Flughafen begleitet und beantwortete eine Frage eines Fotografen mit rauer Stimme: "Behalte den Glauben." Ein Insider berichtete der Daily Mail, es sei für Eric und sein Umfeld eine sehr traurige Zeit, aber er versuche, optimistisch zu bleiben und sein Leben weiterhin zu genießen.

Die Krankheit schreitet bei dem Vater von zwei Kindern, der noch vor wenigen Wochen bei einem Treffen mit Politikern stehend gesehen wurde, schnell voran. Bereits im Juni hatte Eric erklärt, dass seine rechte Körperhälfte keine Funktionen mehr habe und er befürchte, bald auch seinen linken Arm zu verlieren. Seine Familie steht ihm dabei unterstützend zur Seite. Mit seiner Ehefrau Rebecca Gayheart (54), zu der er trotz einer früheren Trennung weiterhin eine enge Beziehung pflegt, teilt er die Töchter Billie und Georgia. Das Paar hat seine Scheidungspläne auf Eis gelegt, um diese schwierige Zeit gemeinsam zu bewältigen. "Wir versuchen einfach, da durchzukommen. Es ist eine harte Zeit", sagte seine Ehefrau kürzlich in einem Interview mit People.

Eric, der durch seine Rolle als Dr. Mark Sloan alias "McSteamy" ein weltweiter Star wurde, hat seinen Glauben nie aufgegeben und sich seit seiner Diagnose sogar öffentlich stark für die ALS-Forschung eingesetzt. Mit der Unterstützung von Organisationen ruft er zu einer Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten auf, denn er möchte trotz der Schwere seiner Krankheit ein Zeichen setzen. Der Schauspieler hat immer wieder betont, wie wichtig ihm positive Energie und Zusammenhalt sind. Trotz der Diagnose versucht er, jede Minute mit seinen Liebsten so bewusst wie möglich zu genießen.

Getty Images Eric Dane im Juni 2025

Getty Images Eric Dane, Schauspieler

Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane und Rebecca Gayheart mit ihren Töchtern Billie und Georgia in Paris