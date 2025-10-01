Homophobe Aussage: Sam Dylan schmeißt Silva aus seiner Show

Sam Dylan (34) hat entschieden, dass Silva Gonzalez (46) und dessen Frau Stephanie Schanze nicht länger Teil seiner Show "Iconic Drama" sein werden. Eigentlich sollten die beiden als Gäste in dem Format auftreten, doch nun wirft der Gastgeber die beiden kurzerhand raus. Grund dafür sind homophobe und beleidigende Aussagen, die Musiker Silva in einer Social-Media-Story gemacht hat. Sam machte seine Entscheidung ebenfalls über Instagram öffentlich und betonte, dass menschenverachtende Äußerungen bei ihm keinen Platz haben: "Aus aktuellem Anlass: Wir dulden keine homophoben oder menschenverachtenden Aussagen", schrieb der Reality-Star in seiner Story.

Von Seiten des Paares gab es bisher keine Stellungnahme zu Sams Entscheidung. Die Aussagen von Silva sorgten indes für einige Empörung. Die Fans von Iconic Drama lobten Sam für seine klare Haltung und dafür, keine Plattform für solche Äußerungen zu bieten. Silva und seine Frau waren als "Sommerhaus"-Kandidaten eingeplant worden und sollten wohl in einer der geplanten Folgen zu Gast sein, doch dies bleibt nun aus. Sam hatte zuvor immer wieder seine Unterstützung für Toleranz und Vielfalt betont, was seine Entscheidung unterstreicht.

Sam Dylan ist nicht nur für seine Reality-TV-Auftritte bekannt, sondern hat sich in der Vergangenheit auch immer für LGBTQ+-Themen eingesetzt. Dass er sich klar gegen Homophobie positioniert, dürfte also kaum überraschen. Silva Gonzalez, der als Musiker der Gruppe "Hot Banditoz" bekannt wurde, steht dagegen nun massiv in der Kritik. In der Vergangenheit hatte er öfter Reality-Formate genutzt, um seine Bekanntheit zu steigern. Diese Möglichkeit hat ihm Sam Dylan nun jedoch mit deutlicher Ansage verwehrt. Fans spekulieren außerdem, ob Silva und Stephanie noch auf die Vorwürfe und die Entscheidung reagieren werden.

Amazon MGM Studios, RTL 2 Collage: Sam Dylan und Silva Gonzalez

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

IMAGO / Future Image Rafi Rachek und Sam Dylan, September 2025