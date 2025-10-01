So war Gefängnisalltag für Jimi Blue Ochsenknecht wirklich

Wegen einer unbezahlten Rechnung in Höhe von 13.800 Euro musste Jimi Blue Ochsenknecht (33) mehrere Wochen in Untersuchungshaft verbringen. In der Realityshow "Diese Ochsenknechts" teilt der Schauspieler nun Details über diese ungewöhnliche Zeit seines Lebens: "Die Zeit hat mich auf jeden Fall geprägt. Du kennst ja, wenn du damit noch keine Berührung hattest, Gefängnisse nur aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Shows. Da kann man schon schnell eine Panikattacke bekommen, weil du kommst ja nicht raus." Der Tag begann jeden Morgen um sechs Uhr mit dem Läuten einer lauten Glocke, gefolgt von der alltäglichen Frage, ob er Tee oder heißes Wasser wolle.

Seine Tage in Haft verbrachte der Schauspieler mit eher alltäglichen Aktivitäten. "Ich habe viel geraucht, eine Schachtel am Tag, glaube ich", erzählt Jimi Blue, der sich außerdem mit improvisierten Fitnessübungen beschäftigte: "Ich habe einen Stuhl genommen, habe damit dann Übungen gemacht. Liegestütze und alles Mögliche." Auch seiner Kreativität ließ er freien Lauf: Mit einer Kette ritzte er stolz die Initialen "JBO" in die Zellenwand, eine kleine Hinterlassenschaft aus seiner Zeit im Gefängnis.

Trotz der tristen Umstände schien der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) nicht nur dunkle Momente erlebt zu haben. "Alle Beamtinnen und Beamten waren sehr zuvorkommend, wirklich sehr, sehr höflich und sehr, sehr nett. Viele waren auch 'Wilde Kerle'-Fans", berichtet er und fügt hinzu: "Die anderen Insassen auch – manche sind auch einfach an der Zelle vorbeigelaufen und haben geklopft und so 'Hey Jimi Blue, mein Idol. Halt durch, du schaffst das'."

IMAGO / APress Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

IMAGO / Eibner Europa Jimi Blue Ochsenknecht, August 2025

IMAGO / Future Image Jimi Blue Ochsenknecht, März 2025