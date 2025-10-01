Sommerhaus-Stefanie droht Paulina mit rechtlichen Schritten

Das Drama um die diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer reißt nicht ab. Paulina Ljubas (28) behauptete im Netz, dass Silva Gonzalez (46) seine Frau Stefanie Schanzleh während der Dreharbeiten geschubst habe. Für die Musikerin ging dies offenbar zu weit. "Das ist eine falsche Darstellung. [Silva] hat mich nicht geschubst, das ist schlichtweg nicht passiert. Diese Art von Behauptung ist nicht nur unwahr, sondern auch rufschädigend. Wenn weiterhin falsche Aussagen verbreitet werden, behalten wir uns rechtliche Schritte vor", stellte sie in einem Kommentar auf Instagram klar.

Stefanie bestreitet, dass sie von ihrem Mann geschubst wurde, und argumentiert, dass RTL eine solch wichtige Schlüsselszene im TV gezeigt hätte, wenn sie passiert wäre. Paulina reagiert darauf auf Social Media und verteidigt ihren Standpunkt: "Zeigt mich an. Mir ist das sche*ßegal, weil noch einmal: Ich weiß, was ich gesehen habe. Es haben mittlerweile schon sechs Leute in der Öffentlichkeit bestätigt." Neben der Reality-TV-Bekanntheit seien auch ihr Partner Tommy Pedroni (30) sowie Edda Pilz und Michael Klotz fest davon überzeugt.

Nicht nur der mutmaßliche Schubser sorgte in den vergangenen Tagen für Unmut. Am Dienstagabend zeigte sich Silva lallend und rauchend im Netz. Dabei schoss er unverfroren gegen den Sommerhaus-Star Dennis Lodi. "Der Dennis heult rum wie ein kleiner Hund. Er ist eine kleine Schw*chtel", schimpfte er und nannte den Freund von Tara Tabitha (32) einen "H*rensohn". Diese Beschimpfungen schlugen Wellen in der Reality-Welt. Sam Dylan (34) beschloss kurzerhand, den Sänger aus seiner Bühnenshow "Iconic Drama" zu verbannen. "Wir dulden keine homophoben oder menschenverachtenden Aussagen", machte der Realitystar in seiner Story deutlich.

Collage: RTL, Instagram / paulina_ljubas Collage: Stefanie Schanzleh und Paulina Ljubas

© Matthias Ewers Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, März 2025

Imago Sam Dylan, 2025

