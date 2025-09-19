Hugh Jackman und Sutton Foster trotzen Trennungsgerüchten

Die jüngsten Trennungsgerüchte können Hugh Jackman (56) und Sutton Foster (50) nichts anhaben. Während einige berichten, dass sich das Paar aktuell wegen der ständigen öffentlichen Aufmerksamkeit in einer schwierigen Phase befinde, beweisen die Schauspieler nun das Gegenteil. Der Wolverine-Star und die "Younger"-Darstellerin wurden am Donnerstag gemeinsam mit Koffern in der Hand und glücklichen Gesichtern am Flughafen von New York City gesichtet.

Der gemeinsame Auftritt ist der erste nach langer Zeit – zuletzt wurden sie im Mai zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet. Hugh kleidete sich in eine marineblaue Jacke, Jeans und trug zur Tarnung eine Baseballkappe und eine schwarze Maske. Sutton kombinierte einen gelben Cardigan mit einem grauen Pullover und Jeans und machte einen ebenso gelassenen Eindruck. Beide lachten und scherzten miteinander, während sie mit Gepäck durch das Terminal gingen.

Hugh und Sutton kennen sich schon viele Jahre und arbeiteten erstmals 2022 gemeinsam an der Broadway-Produktion von "The Music Man". Dabei entwickelte sich zunächst eine enge Freundschaft. Sutton lobte Hugh in früheren Interviews als großartigen Kollegen und warmherzigen Menschen. Auf dieser Basis entstand später eine Romanze, die sie zu Jahresbeginn öffentlich machten. Beide scheinen nach den jüngsten gemeinsamen Auftritten darauf bedacht, die Beziehung in einem positiven Licht zu zeigen, und geben sich als Paar sichtbar glücklich – trotz aller äußeren Einflüsse.

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Mai 2022

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

Getty Images Sutton Foster und Hugh Jackman, Juni 2022