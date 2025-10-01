Trennung? Bei Ariana Grande und Ethan Slater soll es kriseln

Ariana Grande (32) und Ethan Slater (33), die sich während der Dreharbeiten zum Film Wicked kennengelernt haben, sollen Berichten zufolge in einer Krise stecken. Insidern zufolge kämpft Ethan mit dem Tempo und der Intensität von Arianas Leben. Während sie mit ausverkauften Konzerten, einem vollen Terminkalender und der bevorstehenden Premiere des "Wicked"-Sequels "For Good" auf Hochtouren läuft, fühlt sich Ethan von diesem "Zirkus", wie es eine Quelle gegenüber der Daily Mail ausdrückte, überfordert. Hinzu kommen die Herausforderungen der gemeinsamen Zeit, da Ethan auch als Vater des dreijährigen Sohnes, den er mit seiner Ex-Frau Lilly Jay hat, präsent sein will.

Die Spannungen scheinen nicht nur durch den unterschiedlichen Lebensstil der beiden zu entstehen. Wie Insider berichten, könnte auch Arianas bewegte Beziehungsgeschichte eine Rolle spielen. Ihre intensiven, oft kurzlebigen Romanzen mit Persönlichkeiten wie Pete Davidson (31) und Dalton Gomez (30) sind vielen im Gedächtnis geblieben. Ethan, dessen öffentliche Auftritte an der Seite der Sängerin seit April rar geworden sind, soll sich zunehmend zwischen der Welt, die er mit Lilly und ihrem Sohn teilt, und Arianas glamourösem Leben hin- und hergerissen fühlen. Zuletzt wurde er nicht auf ihrer großen VMA-Nacht im September gesehen, sondern stattdessen still und leise bei Co-Parenting-Aufgaben mit seiner Ex-Frau beobachtet.

Das Paar schweigt bislang zu den Gerüchten um eine mögliche Trennung, die Insider zu erklären versuchen. Während Arianas Fans in spekulative Diskussionen eintauchen, war sie zuletzt auch Gegenstand von Schwangerschaftsgerüchten auf TikTok, die ihre Fans mit Skepsis quittierten. Trotz allem bleibt sie eine der erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation. Die Beziehung zu Ethan, der sich vielleicht mehr Stabilität wünscht, scheint unter diesen Umständen jedoch auf eine ernsthafte Probe gestellt zu sein.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Dr. Lilly Jay und Ethan Slater im Dezember 2017