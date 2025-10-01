Bestätigen Sydney Sweeney und Scooter so ihre Beziehung?

Sydney Sweeney (28) strahlt derzeit vor Glück – liegt das etwa an Scooter Braun (44)? Der Musikmanager ist Gerüchten zufolge der neue Mann an ihrer Seite. Bestätigt hat die Schauspielerin ihre neue Liaison zwar noch nicht, aber verstecken wollen Sydney und Scooter ihre Zuneigung auch nicht mehr. Neue Paparazzi-Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen die Hollywood-Beauty und den Musikmogul Händchen haltend bei einem abendlichen Date in Los Angeles. Die beiden schienen sich prächtig zu verstehen, während sie durch die Stadt wanderten. Sydney und Scooter waren allerdings nicht allein unterwegs, denn auch ein kleiner Freundeskreis begleitete sie bei ihrem Ausflug.

Die aufkeimende Verbindung zwischen Sydney und Scooter sorgt bereits seit einigen Wochen für Gesprächsstoff. Erst kürzlich feierten sie gemeinsam den 28. Geburtstag der Euphoria-Darstellerin. Auf den Fotos der Mottoparty, die Sydney stolz in den sozialen Medien postete, war ihr neuer Flirt zwar nicht zu erkennen – Insidern zufolge war er an diesem wichtigen Abend aber stets an ihrer Seite. Darüber hinaus wurde das Paar auch bei einem Besuch eines Halloween-Events gesichtet. Diese gemeinsamen Momente, die nun immer häufiger in die Öffentlichkeit geraten, zeigen, dass die beiden ihre Zeit zusammen offensichtlich sehr genießen und sich nicht scheuen, ihre Zuneigung zu zeigen.

Ein Grund, warum Sydney ihre Liaison mit Scooter noch nicht bestätigt hat, könnte ihr Ex Jonathan Davino sein. Die Nachwuchsschauspielerin und der Filmproduzent waren viele Jahre ein Paar und wollten sich im vergangenen Frühjahr eigentlich das Jawort geben – kurz vorher sagte Sydney jedoch alles ab und löste die Verlobung auf. Berichten zufolge sei ihr der Hochzeitsstress in Kombination mit ihrem fordernden Job zu viel geworden und ihre Beziehung sei schließlich daran zerbrochen.

Getty Images, Getty Images Collage: Sydney Sweeney, Scooter Braun

Getty Images Scooter Braun, ehemaliger Musikmanager

IMAGO / imageSPACE Sydney Sweeney, Schauspielerin