Mitten im Rechtsstreit: Justin Baldoni geht es "wunderbar"

Seit Monaten tobt ein Rechtsstreit zwischen den Hollywood-Stars Justin Baldoni (41) und Blake Lively (38), der die Branche in Atem hält. Am Rande eines Auftritts am Flughafen LAX äußerte sich der Schauspieler nun zu seiner Gefühlslage. "Mir geht es wirklich wunderbar", sagte Justin direkt in die Kameras und betonte, dass er stets den positiven Weg zu gehen versuche. Kürzlich wurde jedoch seine Gegenklage gegen Blake abgewiesen, was einen Teilerfolg für die Schauspielerin darstellt. Trotzdem betonte Justin laut dem Magazin TMZ, dass er froh und dankbar sei und sich auf die Unterstützung seiner Familie und Freunde stütze.

Der Konflikt zwischen den beiden begann Ende Dezember 2024, nach dem Abschluss der Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film It Ends With Us. Blake hat ihren Kollegen wegen sexueller Belästigung und Rufschädigung verklagt. Sie wirft ihm vor, eine feindliche Arbeitsumgebung geschaffen und eine gezielte Kampagne gestartet zu haben, um ihren Ruf zu untergraben. Justin seinerseits reichte eine Gegenklage gegen sie und ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) ein, die im Juni 2025 jedoch scheiterte. Trotz der Zurückweisung bleibt der Hauptfall weiter vor Gericht, wobei der Prozess für Mai 2026 angesetzt ist.

Hinter dem öffentlichen Drama macht Justin jedoch keinen Hehl daraus, dass er versucht, sich auf Positives zu konzentrieren, während er mit diesen Vorwürfen umgeht. Blake, die für ihre Rolle in Gossip Girl zum Star wurde und zudem als Ehefrau von Ryan Reynolds und Mutter von vier Kindern bekannt ist, hat sich zu den jüngsten Entwicklungen bislang nicht persönlich geäußert. Der ehemalige Jane the Virgin-Star Justin, der selbst Vater zweier Kinder ist, konzentriert sich offenbar darauf, für seine Familie und sich selbst stark zu bleiben. "Das ist das, was wir immer versuchen zu tun", ließ er die Reporter wissen, als er auf sein optimistisches Auftreten angesprochen wurde.

