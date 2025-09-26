Darum meiden Hugh Jackman und Sutton Foster den Red Carpet

Hugh Jackman (56) und Sutton Foster (50) halten ihre Beziehung bewusst aus dem Rampenlicht. Seit der Bestätigung ihrer Romanze im Januar 2025 meiden die beiden bewusst rote Teppiche und treten dort nicht als Paar auf. Laut Insidern von New Idea gibt es dafür auch einen bestimmten Grund: "Sutton ist immer noch nervös, diesen großen Schritt in die Welt von Hugh zu wagen." Das Schauspieler-Duo hat sogar prestigeträchtige Veranstaltungen wie die Oscars oder die Tony Awards sausen lassen.

Dennoch könnte sich das bald ändern: Hugh plant, sie zur Premiere seines neuen Films "Song Sung Blue" am 26. Oktober in Hollywood mitzunehmen, um diesen besonderen Moment an ihrer Seite zu erleben. Auf ein großes Red-Carpet-Debüt müssen Fans also noch geduldig warten. Trotzdem zeigt sich das Paar immer wieder in alltäglichen Momenten zusammen. Vor Kurzem wurden sie am LaGuardia Airport in New York gesichtet, wo sie scherzend und entspannt gemeinsam durch die Ankunftshalle gingen.

Hugh und Sutton kennen sich schon seit Jahren und arbeiteten erstmals 2022 gemeinsam an der Broadway-Produktion von "The Music Man". Zu diesem Zeitpunkt waren beide noch in anderen Beziehungen. Nach seiner Trennung von Deborra-Lee Furness (69) im September 2023 und einem Jahr der Annäherung wagten es Hugh und Sutton schließlich, ihre Beziehung öffentlich zu machen. Im vergangenen Oktober wurden die beiden Hollywood-Stars erstmals romantisch miteinander in Verbindung gebracht.

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Juni 2022

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Mai 2022

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness im Mai 2023