Wegen Liam-Interview: Louis Tomlinson verachtet Logan Paul

Louis Tomlinson (33) findet in einem Gespräch mit The Independent deutliche Worte für den YouTuber Logan Paul (30). "Ich werde ihn für immer verachten, diesen schrecklichen, schrecklichen, kleinen Mistkerl", sagt er und macht keinen Hehl daraus, dass er den Influencer für dessen kontroverses Interview mit seinem einstigen Bandkollegen Liam Payne (†31) im Jahr 2022 verantwortlich macht. Damals war Liam in einem verletzlichen Zustand zu Gast in Logans Podcast und machte dort pikante Bemerkungen über die ehemalige Boyband sowie weitere persönliche Details öffentlich. Louis findet, dass der Interviewer damals seine Sorgfaltspflicht missachtet und den One Direction-Star vorgeführt habe.

Das besagte Interview hatte seinerzeit heftige Reaktionen bei Fans und Kritikern ausgelöst. Der "Strip That Down"-Sänger bezeichnete sich darin als den Kopf der Band. Diese Aussage wurde im Netz zerrissen, doch Louis stimmt dem verstorbenen Sänger zu, wie er im Gespräch mit der Zeitung verrät. Simon Cowell (66) habe die Boygroup sehr wohl um Liam herum geformt. "Es war definitiv eine Rolle, die ihm zugewiesen wurde. Das ist die Wahrheit", bestätigt der "Lemonade"-Interpret nun.

Für Louis ist der Tod seines langjährigen Wegbegleiters bis heute unbegreiflich. "Es war wirklich, wirklich unglaublich schwer für mich, mit dem Verlust von Liam klarzukommen", offenbarte er kürzlich gegenüber Rolling Stone UK. Der 33-Jährige hatte zwar durch den Tod seiner Mutter und seiner Schwester schon Erfahrungen mit dem Verlust von Bezugspersonen gemacht, doch das konnte seinen Schmerz nicht lindern: "Es ist etwas völlig anderes. Ich habe noch nie einen Freund verloren."

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Louis Tomlinson und Logan Paul

Imago Liam Payne und Louis Topmlinson 2015

Getty Images Liam Payne, Simon Cowell und Nicole Scherzinger im Februar 2017

