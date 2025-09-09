Logan Paul und Nina Agdal reagieren auf Trennungsgerüchte

Die Gerüchteküche brodelt um Logan Paul (30) und Nina Agdal (33), nachdem ein Paparazzi-Video des Paares in Paris viral ging. Die Aufnahmen zeigen einen vermeintlich misslichen Vorfall: Das Model soll ihrem frisch angetrauten Ehemann ein Bein gestellt haben, als dieser aus einem Taxi steigen wollte. Doch statt sich von den Spekulationen verunsichern zu lassen, parodieren die beiden die Szene nun in einem selbstgedrehten Video. Lachend steigen sie aus dem Auto und machen damit deutlich, dass sie über die Situation schmunzeln können. Auf Instagram kommentiert Logan das Video mit den Worten: "Ihr spinnt doch alle."

Das Ehepaar hatte bereits in der Vergangenheit klargestellt, dass sie Kritik und Spekulationen über ihre Beziehung nicht ernst nehmen. Schon zuvor standen sie im Fokus, seit sie ihre dreijährige Beziehung mit einer Hochzeit am Comer See besiegelten. Während das Netz über angebliche Eheprobleme diskutiert, zeigen Logan und Nina mit ihrem humorvollen Umgang, dass sie mediale Aufmerksamkeit gewohnt sind. Den Vorfall in Paris verwandeln sie so auf charmante Weise in einen humorvollen Moment, sehr zur Freude ihrer Follower.

Logan, erfolgreich als YouTuber und Wrestler, und Nina, die als Model Erfolge feiert, wirken wie ein eingespieltes Team, das selbst unerwartete Situationen souverän meistert. 2024 kam Töchterchen Esmé zur Welt, im August folgte das Jawort. Auf Instagram widmete Logan seiner Frau daraufhin eine Liebeserklärung: "Ich liebe dich und unsere wundervolle Tochter Esmé über alles. Lass uns noch mehr Babys machen." Nach all den turbulenten Ereignissen bleibt abzuwarten, welche Pläne das Paar als Nächstes schmiedet und welche Überraschungen sie für ihre Fans bereithalten.

Anzeige Anzeige

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / jakepaul Nina Agdal und Logan Paul, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul im September 2024