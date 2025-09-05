Kurz nach Hochzeit: Logan Paul und Nina zoffen öffentlich

Logan Paul (30) und Nina Agdal (33) sorgten für ziemliche Aufregung, als ein Video von ihnen auf X viral ging. Der YouTuber und das Model, die erst vor drei Wochen in einer prunkvollen Zeremonie am Comer See geheiratet hatten, wurden beim Streiten in einem Taxi gefilmt. Während des Vorfalls in Paris war zu sehen, wie Logan Ninas Arm griff. Als er das Fahrzeug verlassen wollte, blockierte Nina ihm den Weg mit ihrem Bein, bevor er schließlich ausstieg und in ein Gebäude marschierte. Wenig später folgte ihm die scheinbar betrübte Nina.

Das Video löste unter den Fans heftige Reaktionen aus und war Anlass für Spekulationen über eine mögliche Krise in der jungen Ehe. Ein Nutzer kommentierte besorgt: "Schon Ehekrise nach drei Wochen?", während ein anderer es als "peinlich" bezeichnete, dass Logan ohne seine Frau davonging. Andere hingegen verteidigten das Paar und bezeichneten den Vorfall als normalen Streit zwischen Eheleuten. Bislang haben weder Logans noch Ninas Vertreter offiziell Stellung zu den Vorfällen genommen.

Bisher wirkte bei Logan und Nina alles rosig: Seit der Geburt ihrer Tochter Esmé im September 2024 schienen die beiden TV-Persönlichkeiten als kleines Familien-Team perfekt zu funktionieren. Auch wenn Logan mit seiner Marketing-Aktion rund um die Geburt – er bewarb dabei das Produkt "Lunchly" – für Kritik sorgte, schwärmte er immer wieder öffentlich von Nina und der gemeinsamen Tochter. "Ich bin weniger egoistisch geworden. Vor Nina war ich die Nummer eins in meinem Leben. Jetzt, mit Esmé, meiner Tochter, bin ich auf der Prioritätenleiter zwei Stufen nach unten gefallen", erklärte er damals stolz. Umso überraschender sind jetzt die Szenen im Netz. Handelt es sich nur um einen kleinen Ehestreit – oder steckt schon die erste große Krise dahinter?

Instagram / ninaagdal Nina Agdal und Logan Paul, Januar 2024

Instagram / jakepaul Logan Paul und Nina Agdal, August 2025

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul im September 2024