James Cameron meint: Matt Damon bekam kein "Avatar"-Angebot

James Cameron (71) bremst eine der hartnäckigsten Hollywood-Geschichten aus: Der Regisseur erklärt, dass Matt Damon (55) nie ein offizielles Angebot für die Hauptrolle in Avatar erhalten habe – und damit auch keine sagenhaften 250 Millionen Dollar ausgeschlagen habe. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter schildert Cameron, wie das Telefonat damals gelaufen sei. Damon habe wegen eines Terminkonflikts mit "Jason Bourne" abgesagt, aber ein echtes Angebot habe es nicht gegeben. Weder Rolle noch Gewinnbeteiligung seien konkret verhandelt worden. Der Regisseur macht klar, dass zwischen ihnen kein Streit herrscht und schickt gleich eine freundliche Botschaft hinterher: "Matt, es ist okay, Kumpel! Du hast nichts falsch gemacht."

Cameron präzisiert, dass Damons berühmte Zehn-Prozent-Erzählung auf einer Annahme beruhe. "Er hat nie ein Angebot erhalten. Es gab nie eine Vereinbarung. Wir haben nie über die Figur gesprochen. Wir sind nie so weit gekommen. Es war einfach eine Frage der Verfügbarkeit", sagt der Filmemacher dem Branchenblatt. Die Legende, Damon habe eine Viertelmilliarde verpasst, war über die Jahre zum festen Bestandteil des Promi-Gossips geworden, genährt von Damons eigener, oft augenzwinkernder Schilderung. Cameron hält dagegen, dass eine Gewinnbeteiligung bei "Avatar" für Damon damals gar nicht auf dem Tisch lag. Wichtig ist ihm vor allem die Entlastung des Stars: Statt Schuldgefühlen gebe es Respekt – und die Tür für eine gemeinsame Arbeit bleibt offen.

Privat scheinen beide ohnehin eher auf Wertschätzung als auf Verzögerung zu setzen. Cameron lobt Damon als "ehrenwerten Kerl", weil der ihn persönlich angerufen habe, statt die Absage über Agenten zu schicken. Der Schauspieler wiederum war in Interviews immer wieder selbstironisch, wenn die Avatar-Anekdote zur Sprache kam. Während Cameron an seinen großen Filmwelten feilt, verbringt der Regisseur freie Zeit gern mit Familie und Tauchabenteuern. Damon hält seinen Alltag mit Ehefrau Luciana und den Kindern weitgehend aus dem Rampenlicht – Ausnahmen sind gemeinsame Auftritte bei Premieren oder Kurztrips zwischen Drehs.

Getty Images James Cameron bei der Premiere von "Avatar: The Way Of The Water"

Getty Images Matt Damon, Schauspieler

SIPA PRESS / ActionPress Zoe Saldana in "Avatar – Aufbruch nach Pandora"