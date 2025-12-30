Mit den Kids: Anna-Maria Ferchichi hat Stress im Nagelstudio

Kurz vor dem Jahreswechsel geriet Anna-Maria Ferchichi (44) beim Silvester-Styling mit ihren vierjährigen Drillingen unerwartet unter Druck: Die Achtfach-Mama wollte sich mit ihren Mädchen in einem Nagelstudio rechtzeitig vor der großen Party noch die Maniküre erneuern lassen, doch als sie dort eintraf, wusste plötzlich niemand etwas von ihrer Buchung. Statt einer Entschuldigung wurde sie mit zusätzlichen Nachfragen konfrontiert – der Betreiber soll sogar einen Blick in ihre Anrufliste verlangt haben. Anna-Maria, die die Feiertage mit ihrer Familie in der Heimat verbringt, belastet der Vorfall offenbar sehr: "Ich bin total geschockt", berichtet sie auf Instagram.

In ihrer Story lässt Anna-Maria ihrem Ärger freien Lauf und schildert die Szene detailliert. "Ist es jetzt normal in Deutschland geworden, dass man samstags einen Termin für fünf Personen macht, pünktlich kommt, niemand sich daran erinnert und dann nicht einmal eine Entschuldigung folgt?", motzt die 44-Jährige. Für sie ist vor allem die Forderung nach Einblick in ihre Anrufliste eine klare Grenzüberschreitung: "Da fehlen mir echt die Worte." Trotzdem ließ sie sich den Tag nicht völlig verderben und organisierte kurzerhand ein anderes Nagelstudio, in dem sie und die Drillinge schließlich doch noch ihr gewünschtes Silvester-Styling bekamen: Während die Töchter genüsslich Kakao schlürften, wurden ihnen von mehreren Angestellten parallel emsig die Nägel gefeilt und lackiert.

Die turbulente Nagelstudio-Odyssee ist nur die jüngste Episode in einem ohnehin bewegten Winter in der Familie Ferchichi. Nach einiger Zeit in ihrer Villa in Dubai reiste die Großfamilie zunächst in ein Chalet in Österreich, wo sie gemeinsam Skifahren gingen und Anna-Maria von "müden Beinen" und intensiver gemeinsamer Zeit in den Bergen berichtete. Weihnachten verbrachte sie mit Ehemann Anis, besser bekannt als Bushido (47), und den acht Kindern in Deutschland im Kreis der Familie – trotz der aktuell angespannten Situation zwischen den Eheleuten. Die Sängerin Sarah Connor (45), Anna-Marias Schwester, lud zu einem großen und liebevollen Fest ein – ein Kontrastprogramm zu dem Stress im Nagelstudio, aber ganz im Sinne der Ferchichis, die den Fokus in dieser Phase auf Familienzeit und stabile Rituale für ihre Kinder legen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen, Mai 2023

Instagram / anna_maria-ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Dezember 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Sarah Connor und Anna-Maria Ferchichi machen zusammen Urlaub