Kamala Harris gibt im Podcast Dating-Tipps

Die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris (61) sorgte kürzlich für Aufsehen, als sie in einem Podcast-Interview Dating-Ratschläge verteilte – und dabei eine Welle der Kritik auslöste. In der Sendung "Rich Little Brokegirls" empfahl Kamala jungen Singles, einen Partner zu wählen, "der es dir erlaubt, über dich selbst und über ihn zu lachen" und "jemanden, mit dem du gerne gemeinsam einkaufen gehst oder spazieren gehst." Die Politikerin, die Doug Emhoff zwei Monate vor ihrem 50. Geburtstag heiratete, philosophierte über verschiedene Lebensphasen und Beziehungstypen. Doch das Internet reagierte alles andere als begeistert auf ihre Weisheiten. "Sollte ich wirklich Dating-Tipps von ihr annehmen? Definitiv nicht. War ihr Mann nicht in einen Skandal verwickelt?", spottete ein User. Ein anderer kommentierte sarkastisch: "Ihr Mann war super nett zu seinem Kindermädchen." Doug hat seine erste Ehefrau mit der Lehrerin seiner Kinder, die auch als Nanny in der Familie arbeitete, betrogen. Die Beziehung führte angeblich sogar zu einer Schwangerschaft, das Kind wurde jedoch nicht geboren. Die Kritiker ließen kein gutes Haar an Kamalas Ratschlägen und bezeichneten sie als "schrecklich" und "völlig sinnlos".

Noch brisanter sind die Anschuldigungen einer Ex-Freundin von Doug, die unter dem Pseudonym "Jane" schwere Vorwürfe gegen den Second Gentleman erhob. Die Frau behauptete laut OK!, Doug habe sie 2012 während einer Gala beim Cannes Film Festival ins Gesicht geschlagen, nachdem er glaubte, sie würde mit einem Parkservice-Mitarbeiter flirten. "Es gab keinen Streit, keine Auseinandersetzung. Es war ein völlig fantastisches Event gewesen", erinnerte sich Jane an den Abend, der so dramatisch endete.

Jane beschrieb den angeblichen Vorfall als völlig unvermittelt: Doug habe sie "so hart geschlagen", dass sie sich "herumgedreht" habe. Aus Wut habe sie zurückgeschlagen – auf beide Wangen. Doug hat diese Vorwürfe vehement bestritten, doch Jane zeigte sich "verängstigt" über die mediale Darstellung ihres Ex-Partners als "perfekter Ehemann" und "ungiftiger Mann." Besonders pikant: Kamala gab zu, dass sie und Doug möglicherweise nicht zusammengekommen wären, hätten sie sich in ihren Zwanzigern kennengelernt. "Wir haben darüber gesprochen, dass wir, wenn wir uns in unseren Zwanzigern kennengelernt hätten, vielleicht nicht wirklich am selben Punkt gewesen wären."

Trotz aller Skandale und Vorwürfe präsentieren sich Kamala und Doug weiterhin als harmonisches Ehepaar. Die ehemalige Vizepräsidentin schwärmt regelmäßig von ihrem Ehemann und bezeichnet ihn als ihren "besten Freund". In ihrem jüngsten Podcast-Auftritt betonte sie: "Doug und ich heirateten in unseren Vierzigern, und ich liebe meinen Mann so sehr. Er ist mein bester Freund." Die Tatsache, dass beide bereits etablierte Karrieren und Lebenserfahrungen in die Ehe mitbrachten, scheint ihrer Beziehung eine besondere Stabilität zu verleihen. Dougs Ex-Frau Kerstin unterstützt das Paar öffentlich und betont die harmonische Familiendynamik gegenüber der Washington Post: "Doug und ich beschlossen, unsere Ehe aus verschiedenen Gründen vor vielen Jahren zu beenden. Er ist ein großartiger Vater für unsere Kinder und bleibt ein großartiger Freund für mich." Diese erwachsene Art, mit vergangenen Beziehungen umzugehen, ermöglichte es Kamala, eine liebevolle Stiefmutter für Ella und Cole zu werden. Die Kinder nennen sie liebevoll "Momala" – ein Spitzname, der die warme Beziehung zwischen der Stiefmutter und den Kindern widerspiegelt. Zu Hause soll das Ehepaar Routinen lieben: einfache Momente, gemeinsames Lachen, kleine Rituale. Auf Social Media teilen beide gelegentlich Einblicke, etwa ungefilterte Schnappschüsse oder kurze Grüße von unterwegs.

