Elena Miras schießt gegen "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

Reality-Star Elena Miras (33) teilt gerade heftig gegen einige Männer aus ihrer aktuellen Datingshow Make Love, Fake Love aus. Während die neuen Folgen der RTL+-Show ausgestrahlt werden, sitzt Elena zu Hause vor dem Fernseher – und sieht zum ersten Mal Gespräche und Szenen, die sich hinter ihrem Rücken in der Villa abgespielt haben. In einer aktuellen Instagram-Story erzählt sie ihren Followern, dass sie dabei besonders die Unterhaltungen der Kandidaten beschäftigen, wenn sie nicht im Raum war. Die Influencerin macht deutlich, dass ihr beim Zuschauen teilweise richtig schlecht werde und sie sich dafür schäme, bestimmte Dinge damals vor Ort nicht bemerkt zu haben.

In der Story erklärt Elena, sie habe "so viele Situationen nicht gesehen", die sie nun erst durch die fertigen Folgen zu Gesicht bekomme. Sie spricht darüber, dass sie zum Beispiel keine Ahnung gehabt habe, wie sich manche Männer untereinander gaben, sobald sie den Raum verließ, und wie anders ihr Verhalten offenbar ohne sie wirkte. Besonders hart klingt es, als sie sagt, ihr werde "sehr, sehr schlecht", wenn sie gewisse Kandidaten sehe. Danach nimmt die TV-Bekanntheit einen der Teilnehmer aufs Korn und ahmt ihn spöttisch nach. Mit hoher Stimme imitiert sie Sätze wie "Ach ja, du machst das gut. Ja, du siehst gut aus" – um anschließend süffisant zu kommentieren, dass diese Lobhudelei wenigstens ehrlich gemeint sein müsste, was für sie aber ganz offensichtlich nicht der Fall war.

Elena zeigt damit einmal mehr, wie emotional sie das Experiment in der Liebe-Villa mitnimmt – auch im Nachhinein, wenn die Kameras längst aus sind. Schon während der Dreharbeiten machte die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin deutlich, dass sie von den Männern Einsatz, Neugier und echtes Interesse erwartet und schnell reagiert, sobald ihr etwas aufstößt. Privat kümmert sich die Reality-Darstellerin abseits des TV-Trubels um ihre Tochter und ihre Social-Media-Community, mit der sie ihr Liebeschaos und ihren Alltag teilt.

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras mit den "Make Love, Fake Love"-Kandidaten Alex G. und Fabian

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star